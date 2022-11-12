Куда сходить в Самаре в выходные 12-13 ноября 2022: Владимир Спиваков, а-ля Metallica и гусли для детей

Послушать хорошую музыку - отличный вариант для выходных

За окном промозглый ветреный ноябрь, а впереди выходные. Нелетная погода не повод сидеть дома, тем более что в Самаре в этот уикенд есть куда сходить. Развлечения найдутся на любой вкус, возраст и кошелек.

Куда пойти взрослым: кино, театры и выставки в Самаре

Виртуозы Москвы/ Владимир Спиваков

Когда: 12 ноября, 18.00

Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 1300-6500 руб.

Шикарный подарок для любителей классической музыки - в грядущую субботу для самарцев выступит маэстро Владимир Спиваков - бессменный художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Билеты еще есть в продаже!

Показ фильма «Дворянское гнездо»

Когда: 12 ноября, 18.00

Где: Исторический парк «Россия - моя история» (ТРЦ «Гудок»)

Билеты: бесплатно

Хотите спокойно посмотреть добротный фильм? Тогда вам на ретроспективу режиссера Андрея Кончаловского к его 85-летию. Покажут драму «Дворянское гнездо» (12+), снятую по одноименному роману Ивана Тургенева. К тому же бесплатно.

Премьера спектакля «Катапульта»

Когда: 12 ноября, 19.00

Где: Самарский драматический театр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билеты: 1000 руб.

Любителям современной драмы посвящается. На эксперментальной сцене покажут спектакль «Катапульта» (18+). Потерявшийся в жизни инфантильный неудачник Вадик мечется между долгом и унынием, между необходимостью и обстоятельствами, между мечтой и действительностью. И вот уже простое желание купить сыну на выпускной новый костюм оборачивается трагедией античного размаха. Режиссер - Миша Лебедев.

«Сердце Пармы» и «Либерея: охотники за приключениями»

Когда: 12-13 ноября (см. на сайтах кинотеатров)

Где: ТРЦ «Аврора», «Гудок», «Мегасити», «Космопорт»

Билеты: 150-470 руб.

В кинотеатрах Самары несколько российских премьер. Самый ожидаемый фильм - историческая драма «Сердце Пармы» (16+), снятая по мотивам романа Алексея Иванова. Князь Михан был рожден язычником в тайге. Здесь он встретил ту, в которой – вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. В главных ролях - Александр Кузнецов, Евгений Миронов и другие.

А если такой серьезный жанр вам не по душе, то можете всей семьей сходить на фильм «Либерея: охотники за приключениями». Симпатичный парень Илья и красотка-филолог Арина ищут библиотеку Ивана Грозного в современных реалиях.

Концерты в Самаре на выходные

Metallica Show S&M Tribute

Когда: 12 ноября, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (Ново-Садовая, 106)

Билеты: 1500-5500 руб.

Неизвестно, доедет ли до когда-нибудь до Самары легендарная группа «Metallica», поэтому поклонники пока вполне себе могут оторваться на выступлении официальной трибьют-группы Garage Dayz. К тому же с оркестром. Судя по отзывам, даже самые преданные «металлисты» признали коллектив годным, а шоу, которое они устраивают, фееричным.

Концерт рэпера МОТа

Когда: 13 ноября, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (Ново-Садовая, 106)

Билеты: 1600-5000 руб.

Любителям рэпа тоже будет чем занять себя в выходные. В воскресенье «Звезда» приглашает на концерт модного рэпера МОТа. МОТ - популярный автор и исполнитель, сочетающий хип-хоп и R’n’B нулевых с элементами поп-музыки.

Куда пойти с детьми в Самаре

Спектакль+ мастер-класс+ беседа с психологом «Когда все вместе»

Когда: 12 ноября, 11.30 и 14.00

Где: ТЦ «Европа» (ул. Фрунзе, 86)

Билеты: 550-1500 руб. (семейный билет на спектакль - 2 взрослых+ребенок или 2 ребёнка + взрослый).

Душевный интерактивный спектакль по сказкам о Ежике и Медвежонке Сергея Козлова. Во время просмотра дети поиграют со снегом, превратятся в зайца и встретятся с настоящим слоном. После спектакля маленьким зрителям предложат поучаствовать в мастер-классе по изготовлению игрушки. А взрослые в это время пообщаются с семейным психологом.

Выставка «Вселенная сказок» и спектакль «Жадный барин»

Когда: 12 ноября, 16.00

Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142)

Билеты: 400 руб.

Поучительный спектакль «Жадный барин» (6+) пройдет прямо на выставке «Вселенная сказок» (0+). Постановка создана Кооперацией детей «Лес».

Премьера спектакля «Дядя Степа»

Когда: 13 ноября. 10.30 и 13.30

Где: Самарскй театр кукол (ул. Самарская, 95)

Билеты: 450 руб.

Детям до 12 лет и их родителям наверняка понравится премьерный спектакль с плоскостными куклами по одноименному стихотворению Сергея Михалкова.

Спектакль «Оранжевый ежик»

Когда: 13 ноября, 12.00

Где: площадка театра «Город» (Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 450 руб.

Детей и родителей ждут удивительные приключения оранжевого Ежика в таинственном и опасном лесу. Герои спектакля вместе со зрителями будут учиться не мусорить в лесу, относиться с уважением к природе, распознавать обман и зло и побеждать его с помощью дружбы и добра. Спектакль будет интересен зрителям старше трех лет.

Концерт для детей «Обнимающие музыкой»

Где: ул. Ленинградская, 58

Билеты: 1000 руб. (ребенок+взрослый)

В рамках проекта «Детская филармония» пройдет уникальный концерт 2 в 1 «Обнимющие музыкой» (0+). Для самых маленьких слушателей прозвучат композиции, сыгранные на гуслях и на экзотическом инструменте рав васт, сочетающим в себе идею ханга и язычковых барабанов. Музыканты исполнят сказки и детские наигрыши.