Концерт Сергея Лазарева впечатлил зрителей. Фото: Вера Климова

21 февраля 2023 в Самаре певец Сергей Лазарев представил свое концертное шоу «Я не боюсь». В зале «МТЛ Арены» был полный аншлаг. Рассказываем, что произошло после концерта Сергея Лазарева в Самаре 21 февраля 2023.

Концерт Сергея Лазарева в Самаре 21 февраля 2023: что произошло

Уже второй день подряд самарчанки продолжают восторженно делиться впечатлениями после концерта в социальных сетях. Они в первую очередь отмечают первоклассные декорации на сцене, звук и работу с залом.

- Команда Сергея Лазарева отработала на 200%. В восторге! - пишет жительница Самары Светлана.

Артист зажигал весь вечер. Фото: Вера Климова

- Я зарядилась позитивом – это очень красочное и энергичное шоу. Думаю глупо отрицать, что вся женская аудитория визжала от восторга с первого куплета. Я же насладилась работой артиста и его танцевальной группы. Спасибо, это так красиво! - написала самарчанка Валерия.

Что подарили Сергею Лазареву в Тольятти 20 февраля 2023

Яркое шоу со спецэффектами в стиле "Матрицы" не оставило зрителей равнодушными.

- Это было незабываемо! Концерты - это всегда эмоции, а у таких артистов особенно. Живой звук , шоу-программа - на высоте. Сергей Лазарев любит и уважает свою публику, - говорит Елена.

Подарок жительницы Тольятти Изабеллы Марковой порадовал артиста. Фото: Изабелла Маркова

В подтверждение своих слов самарцы выложили в соцсети множество видео.

Днем ранее, 20 февраля 2023 Сергей Лазарев выступил в Тольятти. Местная жительница, инвалид-колясочник Изабелла Маркова, подарила прямо на сцене исполнителю шарж, нарисованный местной художницей Ариной Поповой.

По словам Изабеллы, Лазарев не только показал подарок всему залу, но и подержал свою преданную фанатку за руку.