«За попытку разлучить мать с сыном - голову проломлю»: соседи хотели помочь одинокому первоклашке, но нарвались на угрозы

Маленький Владик стал заложником системы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История маленького Владика из Тольятти, который скитается по дворам в поисках любви и ласки, с каждым днем становится все более напряженной. После публикаций "КП-Самара" и активной работы самарской общественной организации «Право на счастье» дело вызвало общественный резонанс, и им заинтересовались уполномоченные органы. Но неожиданно свидетели, которые рассказывали подробности о жизни первоклашки, кардинально изменили свои показания. Что происходит сейчас в общежитии в микрорайоне Шлюзовой, разбирался журналист «Комсомольской правды».

Елена (имя изменено - прим.ред.) вместе с новым мужем и их общим ребенком живет в общежитии в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти. Там же живет и маленький семилетний Владик, но не вместе с мамой, а в соседней комнате. Соседи судачат - мол, родная мать после появления еще одного ребенка от нового мужчины совсем перестала давать любовь и заботу старшему сыну. Дескать, поэтому Владику остается только бродить в одиночестве по улицам, пытаясь найти того, кто его приласкает вместо мамы.

Ходит по дворам и просит с ним поиграть

Про Владика стало известно еще в ноябре прошлого года, когда одна из продавщиц местного магазина «Рябинушка» написала в социальных сетях пост, где рассказала о первоклашке. По ее словам, ребенок не всегда бывает одет по погоде и выглядит порой неопрятно, но он очень добрый и ласковый. Мальчик приходит в магазин и просит с ним поиграть, поговорить. Неравнодушные женщины дают ребенку карандаши, раскраски, а Владик в знак благодарности искренне обнимает и целует незнакомых ему женщин.

Тольяттинские волонтеры не прошли мимо этой ситуации и решили взять семью одинокого первоклашки под свой контроль. Со временем стали открываться новые подробности жизни Владика. Оказалось, что его мама замужем уже в третий раз, у нее три ребенка от разных отцов. До переезда в Тольятти она жила в Сызрани. Сейчас там осталась ее старшая дочь, девочка живет с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, а родная мама лишена родительских прав, не навещает девочку и не платит алименты.

Владика женщина родила от другого мужчины. Знакомые семьи рассказали волонтерам, что мальчика якобы дважды за год забирали в детский дом. Однако этот факт не вызвал озабоченности у органов опеки.

Живет в отдельной комнате

Когда Елена вышла замуж в третий раз, она забрала сына и переехала к супругу в общежитие в Тольятти. Там она родила третьего ребенка, а Владика, по словам соседей, отселили в соседнюю комнату. Когда волонтеры увидели, где живет ребенок, они были обеспокоены – в комнате грязно, Владик спит беспробудным сном на старом диване и держит в руках детскую бутылочку с неизвестной жидкостью. Разбудить малыша не удалось, волонтеры вызвали полицию. Но сотрудники прибыли на место только на следующий день, когда Влад уже пришел в себя, а его мама отказалась делать экспертизу.

Соседи рассказали, что неоднократно слышали из комнаты семьи крики и якобы даже угрозы сдать Владика "в психушку". Как удалось выяснить «КП-Самара» в министерстве социальной и демографической политики Самарской области, Владик имеет психические отклонения и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По мере необходимости ребенок получает стационарное лечение.

- В период с 2020 по 2023 специалисты органа опеки и попечительства неоднократно посещали семью Влада П. Последний раз специалисты органа опеки и попечительства совместно с представителями служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тольятти: прокуратуры Тольятти, ПДН ОП №23 по Тольятти, КЦСОН, посетили семью 31 января 2023. Во время посещений семьи фактов, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не выявлено, - сообщили нам чиновники.

Меняют показания

Тревогу неравнодушных волонтеров эти визиты не успокоили - люди по-прежнему переживают за мальчонку. Однако внезапно соседи, которые до этого наперебой рассказывали о беде Владика, стали гораздо осторожнее в своих высказываниях, а некоторое и вовсе поменяли показания.

- Мы отправили в прокуратуру контактные данные свидетелей, которые рассказывали нам о жестоком обращении с ребенком, - рассказали активисты журналисту "КП-Самара". - Однако внезапно возникли осложнения. Инспекторы ПДН действительно провели опрос соседей, но результаты этого опроса, все показания вместе со всеми личными данными свидетелей неожиданно оказались у матери мальчика. Нам говорят, что якобы Елена обратилась за помощью к соседу, некоему Виталию, настоящему бугаю. И теперь люди жалуются нам, что он открыто угрожает проломить голову любому, кто неодобрительно выскажется про Елену и ее материнство и попытается разлучить мать с сыном. К личным данным волонтером Елена, кстати, тоже получила доступ. Нам теперь тоже бояться гнева Виталия?

Как рассказали соседи, инспектор ПДН сообщил им о своем желании проверить жилищные условия у самих свидетелей.

- Также инспектор позвонил личный телефон волонтеру с сообщением, что Елена подает ответную жалобу на «Право на счастье» и инспектору необходима встреча и просмотр документов организации. Неужели именно так должно выглядеть совместное решение проблемы маленького мальчика? - недоумевают волонтеры.

Сейчас Владик продолжает жить с мамой и отчимом в общежитии. После общественного резонанса и повышенного интереса сотрудников компетентных органов, соседи начали замечать, что в комнате, где живет Елена с детьми и новым мужем, стало намного тише – нет скандалов и криков, а глава семьи приходит вечерами домой не с полным пакетом пива, а уже с продуктами и памперсами. Долго ли продлится эта идиллия - пока неизвестно.

Редакция «КП-Самара» следит за дальнейшим развитием событий.

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