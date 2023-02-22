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Умные вещи22 февраля 2023 11:00

Доходы разработчиков игр в Одноклассниках от рекламы выросли за год на 40%

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги игровой платформы за 2022 год
Источник:kp.ru
Социальная сеть Одноклассники подвела итоги игровой платформы за 2022 год

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги игровой платформы за 2022 год

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги игровой платформы за 2022 год. Также соцсеть представила рейтинг игр с наибольшим количеством активных пользователей и топ игр по внутриигровым покупкам на мобильных платформах за 2022 год в ОК.

В прошедшем году ОК продолжили развивать рекламную монетизацию игр. Общие доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях на 40%. Драйвером роста продолжают оставаться мобильные игры — рост выплат разработчикам по ним составил +77% год к году.

В ближайшее время ОК планируют увеличивать привлекательность игровой платформы для разработчиков и их доходы с помощью запуска новых рекламных форматов. В частности, в ОК стал доступен формат продвижения в виде sticky-баннера. До интеграции формата в игру и получения дополнительного дохода разработчикам достаточно реализовать подбор и показ рекламы, используя SDK, выбрать место для показа баннера — все остальные задачи решаются платформой игр. Sticky-баннеры доступны в приложении ОК на Android, но в скором времени станут доступны и на других платформах, при этом SDK будет работать одинаково при показе на всех устройствах.

Существенная доля дохода разработчиков игр по-прежнему приходится на внутриигровые покупки пользователей по системе revenue share. Самыми популярными играми по внутриигровым покупкам у пользователей мобильной игровой платформы ОК в 2022 году стали: «Целуй и знакомься», «Ёлочка» и «Сокровища пиратов». По дневной аудитории мобильных игр в топ-3 вошли: «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься», «Долина сладостей».

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