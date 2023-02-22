Медсанчасть «Тольяттиазота» получила награду за достижения в области корпоративной медицины

Медсанчасть ПАО "ТОАЗ" - прекрасный пример возрождения корпоративной медицины. Фото Екатерины Жевак.

Хорошие традиции

Медсанчасть №7 ПАО «Тольяттиазот» завоевала награду «За высокие достижения в области корпоративной медицины» в ежегодном конкурсе «Клиника года» медиахолдинга «Комсомольская правда».

Корпоративная медицина – это одно из лучших наследий времен СССР, которое было незаслуженно забыто, но в последние десятилетия, к счастью, возрождается. От этого выигрывают все. В первую очередь - сотрудники завода, которые могут следить за своим здоровьем так, как это рекомендуют сами медики - регулярно. Это удобно и работодателю: постоянный мониторинг здоровья, профилактика заболеваний и своевременное лечение под наблюдением специалистов и полноценное восстановление сохраняет здоровье персонала и значительно уменьшает количество больничных листов.

- Мы заботимся о наших сотрудниках. В связи с тем, что завод находится удаленно от города, в 1997 году мы открыли свою медсанчасть. Каждый работник, не тратя лишнего времени, может получить любую консультацию высококвалифицированного специалиста, оперативную врачебную помощь, рекомендации по профилактике заболеваний. Здоровье работников – наш приоритет, - подчеркнул директор по управлению персоналом завода Сергей Гулькин.

Огромный плюс в том, что в медсанчасти нет большого потока пациентов, всего около ста человек в день. А значит специалисты могут уделить каждому максимум внимания.

Профилактика важнее всего

Одна из важнейших задач медсанчасти – проведение профосмотров и диспансеризаций, которые с помощью системы быстрых скринингов, признанных во всем мире, позволяют выявить или исключить серьезные заболевания на ранней стадии, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы и онкологии. В последние два года к этой системе добавилась оценка постковидного синдрома и его влияния на здоровье. Прохождение профилактических осмотров занимает пару часов, результат – через 1-2 дня. При необходимости пациента направляют на второй этап с углубленными анализами и обследованиями.

- У нас созданы великолепные условия для выполнения врачебных назначений, профилактики и восстановительного лечения, - рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе МСЧ №7 Елена Петлицкая. - Есть прививочный кабинет, дневной стационар, кабинет физиолечения с современным оборудованием для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, прежде всего опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Есть кабинет массажа и ЛФК.

Кроме того, круглосуточно работает фельдшерский пункт, в распоряжении которого есть машина для экстренных выездов на территорию завода для оказания помощи.

Полный штат

В медсанчасти принимают и узкие специалисты.

- В конце прошлого года руководством завода было принято решение о новом штатном расписании нашей медсанчасти, которое дало нам возможность принять дополнительных докторов – узких специалистов. В новом штатном расписании – окулист, оториноларинголог, невролог, хирург, профпатолог, гинеколог, уролог, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог и даже медицинский психолог, - рассказала Елена Петлицкая.

Перечень более чем внушительный! К слову, в кабинете психолога появится высокотехнологичная новинка – очки виртуальной реальности. Они будут помогать пациентам восстанавливать душевное равновесие и избавляться от повышенной тревожности, ведь стрессовых факторов в последние годы становится очень много, а их влияние на возникновение соматических заболеваний доказано наукой.

С каждым годом обстановка в медсанчасти становится более комфортной: в вестибюле радуют глаз картины, фонтан убирает признаки тревожности, а установленные кулер с водой и бахиломат многим напоминает хорошую частную клинику. Заводчанам здесь нравится.

- Здесь оперативно можно сдать анализы, попасть к нужному специалисту по полису ДМС или ОМС, получить квалифицированную помощь. Что расширили спектр специалистов – это замечательно и очень востребовано. В этом действительно чувствуется забота о каждом сотруднике, - отметила начальник контрольно-аналитической лаборатории ПАО «ТОАЗ» Татьяна Насырова.

«Комсомольская правда» от души поздравляет тольяттинских медиков с заслуженной победой в такой важной номинации!