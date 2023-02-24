Тепла придется подождать: какая погода будет весной 2023 в Самаре

Апрель в Самарской области будет солнечным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителям Центральной России не стоит ожидать прихода ранней весны. А что в Самарской области? Выяснили, какая погода будет весной 2023 в Самаре.

Погода в Самаре весной 2023

По предварительным прогнозам gismeteo.ru, начало марта отметится морозными ночами, -10... -14 градусов, а также обильным осадками, преимущественно в виде снега. В последней декаде месяца днем установятся плюсовые температуры: 0...+5 градусов. Весь месяц будет мало солнца.

Типичная для весны погода установится в Самаре в первой декаде апреля - солнце будет показываться из-за туч на весь день. Днем ожидается +4...+10 градусов, ночью возможен небольшой минус.

Детального прогноза погоды на май 2023 в Самаре пока нет, но, по словам столичных синоптиков, в этом месяце в Центральной России среднемесячная температура будет близкой к норме, превышение может составить лишь полградуса.

Весна 2023 в Самаре каких-то погодных сюрпризов нам не готовит. Все показатели в рамках климатической нормы. Однако, как обычно напоминаем, что долгосрочные прогнозы точны не более чем на 70% и будут корректироваться.