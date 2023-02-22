«Я был готов пойти пешком в Москву»: самарский певец Алексей Ярмолович поборется за 300 тысяч рублей в музыкальном шоу

Самарский певец Алексей Ярмолович поборется за 300 тысяч рублей в музыкальном шоу. Фото: телеканал "ТНТ"

В субботу 25 февраля 2023 на телеканале ТНТ зрители увидят новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», где популярные звезды российской эстрады перепевают песни неизвестных авторов с разных уголков России. Хитмейкер, чья песня выиграет в народном голосовании, получит 300 тысяч рублей. Уже в эти выходные за победу поборется самарский певец Алексей Ярмолович с песней «Нет тебя со мной». Журналисты «КП-Самары» познакомились с исполнителем и расспросили об участии в шоу, личной жизни и музыке.

«До сих пор не знаю нотной грамоты»

Алексей признался: вокальный дар перешел ему по наследству. Родители мужчины вокалисты. А вот играть на гитаре его научил старший брат. Но основательно заниматься музыкой Алексей Ярмолович начал в 7 классе, тогда он впервые пришел в школьный ансамбль.

- Я самоучка. Никогда не брал уроки вокала, до сих пор не знаю нотной грамоты, - поделился с журналистом «КП-Самара» Алексей. - Но музыка для меня — все!

Действительно, все. На любимом деле самарец зарабатывает. Уже много лет работа и хобби Алексея идут в ногу.

- Пою, сочиняю, организую мероприятия и принимаю в них участие. Конечно, как исполнитель. От этого получаю только удовольствие, что может быть приятнее, чем работа, от которой получаешь наслаждение?

Самарец упорно пытался вырваться из объятий обыденности. Ему хотелось делиться своим творчеством с людьми. Алексей активно вел социальные сети, но аудиторию набрать так и не получилось.

- К сожалению, дальше Самары моя популярность не доходила, - объяснил певец.

«Надеюсь на слушателей»

И все же, благодаря интернет-страничке исполнителя заметила кастинг-директор проекта. Девушка предложила самарцу в новом музыкальном шоу. Певец долго не думал.

-Когда мне сказали, что ведущими будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец, я даже дочитывать не стал. Я был готов идти пешком идти из Самары в Москву, - говорит Алексей. - После этого начался интересный процесс подготовки к съемкам, в котором организаторы общались со мной и помогали на всех этапах. А дальше – съемки, результаты которых вы увидите уже в субботу.

Выпуск с участием Алексея Ярмоловича выйдет 25 февраля. Фото: телеканал "ТНТ"

Волжанин надеется: участие в шоу подарит ему не только опыт, но и преданных слушателей.

- Благодаря телевидению обо мне узнает намного больше людей, возможно, многие из них продолжат следить за мной в социальных сетях, - мечтает Алексей Ярмолович. - Я думаю, каждому было бы круто осознавать, что его показали по телевизору. Даже после появления социальных сетей, засветиться на телевидении — более статусное достижение, по моему мнению. Я возлагаю большие надежды на продолжение жизни моих песен. Думаю, с таким количеством зрителей это получится, и песни появятся в плейлистах многих россиян.

Новость об участии семья Алексея приняла с приятным удивлением. Близкие Алексея поддержали.

-Они моя опора, я даже не сомневался в их поддержке. А когда уезжал, даже паровоз толкали, чтоб скорей уехал, - смеется самарец.

«Все построено на юморе»

На проект музыкант приехал с песней «Нет тебя со мной».

- Это было настоящее вдохновение. Текст будто написался сам, - признался Алексей. -Сам я не выступал на шоу, показывали лишь мой клип. Я обсуждал с жюри и ведущими мою песню, клип, смотрел переделку — это было прекрасное, веселое общение. Гарик Мартиросян и Марина Кравец просто превосходны. Эмоции только положительные.

Критику Алексей воспринимает спокойно. Мужчина не прочь и парочки шуток.

- На юморе шоу вообще и построено. Как по мне, проект больше юмористический, чем музыкальный,- говорит Алексей Ярмолович. -Никакого негатива не почувствовал даже на долю секунды. Наоборот. Было живое общение с дружескими шутками.

Алексей, как и телезрители, запись выпуска еще не видел. Смотреть будет вместе со всеми уже в эту субботу.

-Будет интересно узнать, что получилось в итоге. Как я и говорил. Я, в первую очередь, доволен участием в шоу на телевидении. А какой будет результат и доволен ли я —сказать пока не могу, потеряется интрига.

Алексей уверен: выпуск с его участием пропускать не стоит. Зрители точно останутся довольны.

-У меня уже изначально была интересная песня и неплохой клип, где много моментов в нем, которые нужно обязательно увидеть. А то, как мою композицию переделали —заслуживает отдельного внимания. Я и моя группа поддержки были в полном шоке и восторге от звезды.