Сын за отца: «Крылья Советов» подписали Бобра

Иван Бобер - на ближайшие два года в "Крыльях Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В ночь с 22 на 23 февраля 2023 года в российском футболе завершается дозаявочная кампания. В последний день дозаявки стало известно о подписании контракта между «Крыльями Советов» и 17-летним Иваном Бобром. «КП-Самара» собрала все, что известно об этом футболисте.

Антон Бобер — 300 матчей за «КС» и гол в ворота АЗ

Пока внимание к этому трансферу в большей степени обусловлено фактором «династии». Отец Ивана — легендарный для самарских болельщиков Антон Бобер.

Антон родился в Набережных Челнах и начал выступать за профессиональный «КамАЗ» в 15-летнем возрасте. В 17 лет известный футбольный функционер Валерий Четверик, сотрудничавший тогда с «Крыльями», перевез Антона в Самару, которая стала для него родным городом.

Здесь он играл без перерыва на протяжении 13 лет, завоевал с «Крыльями» бронзу чемпионата-2004, играл в еврокубках. Он один из немногих топовых футболистов «Крыльев», не покинувших команду в период массовой распродажи летом 2005 года. А его гол с левой в дальнюю «девятку» ворот голландского АЗ в Кубке УЕФА — навсегда в памяти тех, кто был тому свидетелем.

Когда в 2012 году при тренере Андрее Кобелеве Бобру пришлось покинуть «Крылья» и перейти в «Мордовию», на счету футболиста за самарскую команду во всех официальных турнирах насчитывалось 299 матчей. Это стало поводом заявить Антона за команду в сезоне 2017/2018. Символично, что свой 300-й выход на поле в футболке «Крыльев» Антон совершил в матче открытия нового стадиона «Самара Арена», построенного к ЧМ-2018.

Антон Бобер провел 300 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Иван Бобер — уникальная результативность в сборных

Иван родился в Самаре и начал делать первые шаги в футболе в академии «Крыльев», но последние два года провел в системе столичного «Чертаново».

Футболист вызывался в юношеские сборные юношеские сборные России U-15, U-16 и U-17, провел за национальные команды 12 матчей, в которых забил 7 голов. Отменная результативность для игрока, выступающего на позиции крайнего полузащитника. Чаще он играет слева, так что в каком-то смысле можно назвать Ивана Бобра заменой Сергею Пиняеву. Впрочем, в отличие от Пиняева, у Бобра есть еще и опыт игры крайним защитником.

Иван Бобер много забивал за юношеские сборные. Фото: РФС

В январе 2023 года Иван приехал в Турцию, где провел несколько дней на сборе «Крыльев».

- Мы знали, что есть такой футболист, он выступал за юношескую сборную России, воспитанник «Крыльев», но в последнее время находился не в системе клуба. Мы хотели с ним познакомиться, посмотреть, оценить. Он проявил себя достаточно хорошо, - прокомментировал итоги просмотра главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин на официальном сайте клуба.

22 февраля 2023 года между футболистом и клубом заключено соглашение на 2-летний срок. В «Крыльях» Иван выбрал себе 76-й игровой номер.

- Иван - перспективный футболист. У нас была возможность познакомиться с ним на первом сборе, мы считаем, что у него есть все, чтобы прогрессировать и расти именно на родине – в Самаре. Это очень талантливый парень. Для нас важна и преемственность — каждый самарский болельщик знает Антона Бобра, отца Ивана, который успешно выступал за «Крылья» в течение многих лет. Желаем Ивану удачи в «Крыльях», - приводит клубный сайт слова генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

Накануне стало известно о подписании «Крыльями» контракта с полузащитником Александром Зуевым.