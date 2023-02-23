Вырастить патриота: наставник самарских юнармейцев раскрыл секреты воспитания юного поколения

Сергей Салютин знает секреты воспитания патриотизма. Фото: личный архив героя публикации

Полковник Сергей Салютин известен Самаре, как один из организаторов самых массовых военно-спортивных и военно-патриотических мероприятий. В 2017 году он занял пост замруководителя Юнармии Самарской области по персоналу. Большой опыт армейской военно-политической работы и неравнодушное сердце позволили ему стать наставником для сотен юнармейцев.

«Главное – уважение»

Сергей Салютин всю свою жизнь посвятил военному делу. После окончании Ташкентского командного училища служба заносила его во многие города и страны. В 1993 году самарец принял участие в военной опереции в Таджикистане и был награжден медалью за отвагу. Последним местом работы в его военной карьере стала республика Судан, где он на протяжении пяти лет работал военным консультантом. В 2017 году Сергей Николаевич вернулся в Самару и принял решение работать с детьми, чтобы передать юному поколению свои знания и воспитать в них патриотизм.

Сергей Салютин всю свою жизнь посвятил военному делу. Фото: личный архив героя публикации

- С детьми я работаю так же, как и раньше со взрослыми военными. Самое главное помнить - ни в коем случае нельзя унижать человека, напротив, нужно уважать его. Я общаюсь с самарскими школьниками на одном языке, интересуюсь тем же, чем и они, понимаю жизнь так же, как и они. В большей степени Юнармейцы уважают меня не как наставника, а как старшего друга, - рассказывает «Комсомолке» Сергей Салютин.

Объединиться и найти друзей

Одной из главных задач наставник юнармейцев считает повышение интереса к истории родного края и воспитание в ребятах любви к Родине.

- В Советском Союзе детей учили правилам поведения в обществе – например, уступать места в транспорте пожилым. Сейчас этой культуры не хватает, - считает Сергей Салютин. - На классных часах важно больше времени уделять культуре общения. А еще - популяризировать туризм и больше изучать историю родной страны и родного края.

Бывший военный умеет найти верное слово для каждого. Фото: личный архив героя публикации

Сейчас в рядах Юнармии состоят более 50 тысяч юных самарцев. Сергей Салютин лично проводит подготовку Юнармейцев и учит их простым истинам.

- Наша задача – научить детей любить свою Родину и знать ее историю. Во время наших мероприятий и поездок, дети знакомятся с другими юнармейцами и делятся опытом. Движение объединяет их и помогает находить новых друзей по всей стране, - говорит Сергей Салютин.

Сергей Салютин всем сердцем любит свою работу и самарских детей, которые пришли в Юнармию. По словам наставника, данное движение помогает ребятам не только расширять свой кругозор, но и понимать актуальные проблемы общества и расти настоящими патриотами.