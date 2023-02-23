«Я узнаю его из тысячи»: патрульный из Самары раскрыл секреты поиска преступников

Олег Иванов и Виталий Василенко не только напарники, но и хорошие друзья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2023 году сотрудники патрульно-постовой службы полиции отметят профессиональный праздник - 100 лет со дня образования. 2 сентября 1923 года приказом №4 Центрального административного управления НКВД г. Москва была объявлена инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общие положения о постовой службе. В честь Дня защитника отечества командир взвода 2-й роты ППСП Самары по обслуживанию Промышленного района старший лейтенант полиции Олег Иванов рассказал журналисту "КП-Самара" о своей нелегкой работе.

Ловили маньяка в Дубках

Олег Иванов пришел в милицию в далеком 2000 году. В ряды Патрульно-постовой службы Самары по обслуживанию Кировского района он был принят сразу после армии. Олег признается: в милицию пришел по зову сердца и за 20 лет ни разу не пожалел о своем решении.

Напарником Олега стал Виталий Василенко. Между мужчинами сразу завязалась крепкая дружба. Вот уже два десятка лет Олег и Виталий работают вместе, плечом к плечу охраняя покой самарцев. За эти годы старшему лейтенанту Олегу Иванову и капитану Виталию Василенко пришлось через многое пройти вместе. На их счету - задержание нарушителей и наркодилеров, помощь пострадавшим и даже поиск маньяков.

- В 2005-2006 годах вся Самара только и говорила о появлении маньяка в городе. В то время милиция работала в режиме повышенной готовности. По оперативной информации подозреваемый мог прятаться на территории лесопарка «Дубки». Со всей Самары туда направили патрульных для несения караулов. План-перехват был отработан нашими ребятами слаженно и четко, поэтому в скором времени преступник был пойман и отправлен за решетку, а городские жители вновь обрели спокойствие, - рассказывает нам старший лейтенант Олег Иванов.

Видит людей насквозь

Сотрудники ППСП Самары работают по сменам – 12 часов в день или ночь, неустанно патрулируя вверенную территорию и охраняя покой горожан. Опыт позволяет Олегу буквально видеть людей насквозь, удивляя порой близких.

- Недавно в нерабочее время едем с женой по городу, говорю: «Вон, смотри, наверное, наркоман идет». А она не понимает, почему я так решил - вроде с виду достаточно приличный парень. Но наркоманы имеют свои отличительные особенности, которые не все замечают, а нам по долгу службы это необходимо, - признается полицейский.

Патрульные охраняют покой жителей Промышленного района Самары Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Узнает преступника по описанию

Работая на одной территории много лет, патрульные прекрасно знают тех, кто склонен к нарушению закона. И кгда по радио передают оперативную сводку, например, о краже из магазина, то патрульные уже догадываются, кто может быть причастен к преступлению.

- Слышим по рации, что из алкогольного маркета украли бутылку элитного алкоголя, очевидцы сообщают приметы вора. Ага, узнаем в них нашего «подопечного» и едем к месту, где он обычно может находиться. Как говорится, по горячим следам находим подозреваемого, а он даже не успевает насладиться награбленным, - говорит Олег Иванов.

Иногда, едва получив информацию, патрульные натыкаются на подозреваемого.

- Как-то раз мы ехали по дворам на Безымянке. По рации передают, что злоумышленник может находиться в нашем районе, а самая важная примета – у него была необычная яркая куртка. Смотрим, а он выходит из-за угла прямо перед машиной. Несколько мгновений и подозреваемый в серии грабежей золотых цепочек пойман, - рассказывает нам патрульный.

Конечно, сотрудники ППСП выполняют и другую важную задачу – контролируют порядок на вверенной территории. Самое частое – распитие алкогольных напитков в общественном месте – пресекается сотрудниками полиции, а нарушителю выписывается административный штраф.

- Взаимоуважение должно быть во всем, тогда и жить будет спокойнее и счастливо, - говорит самарский полицейский.

Кировский - не самый криминальный

Два десятка лет отработав в двух районах с не самой лучшей репутацией - Кировском и Промышленном - Олег Иванов видел, как менялась обстановка на Безымянке и в Юнгородке.

- В Самаре принято почему-то считать, что Кировский район самый криминальный. Но это не так. В Кировском районе много заводов, производств и торговых баз, поэтому ночью там совсем нет людей, чтобы совершать какие-то преступления. А вот на Безымянке, да и в Промышленном районе в целом, ночная жизнь кипит. Здесь много парков, скверов, темных и укромных уголков. Промышленный район Самары – самый большой не только по площади, но и по численности населения, - развеял мифы старший лейтенант Олег Иванов.

Полицейский - это звучит гордо

Командир взвода 2-й роты ППСП Самары по Промышленному району Олег Иванов активно делится своим жизненным и профессиональным опытом с начинающими сотрудниками. Старший лейтенант проводит для них лекции, где рассказывает о работе патрульной службы, дает советы молодым полицейским и раскрывает секреты поимки преступников. Олег Иванов много лет отдал службе МВД, он видит не только, как меняется преступность, но и как сейчас относятся сами полицейские к своей работе.

- Я хочу дать молодым ребятам, которые решили связать свою судьбу с работой в полиции, один совет – ничего не бойтесь. Запомните, вы – стражи порядка, и это звучит гордо. Ошибаться может каждый, но лучше проверить и убедиться, что все в порядке, чем потом жалеть об упущенном, - дал совет бывалый полицейский.

Редакция «КП-Самара» поздравляет настоящих защитников нашего Отечества с праздником и желает счастья и удачи во всех начинаниях.