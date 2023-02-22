Как прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»: фото, видео и онлайн-трансляция

Сотни самарцев пришли на мероприятие с флагами Российской Федерации. Фото: Евгений Щекин
В Самаре на площади имени Куйбышева состоялись митинг-концерт «Слава защитникам Отчества». Жители региона поздравили ветеранов, тружеников тыла и участников боевых действий 22 февраля 2023 года.
Сотни самарцев пришли на мероприятие с флагами Российской Федерации. Фото: Евгений Щекин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа Андрей Колотковкин обратился к жителям и гостям областной столицы с приветствием. В мероприятии также приняла участие глава города Елена Лапушкина.
Глава города приняла участие в митинг-концерте. Фото: городская администрация
После обращений губернатора и мэра города началась творческая программа. На сцене выступили: государственный академический волжский русский народный хор имени Петра Милославова, Александры Байдачной и Антона Рубана, группа «Вместе» и вокальный квартет «Лаборатория музыки».
После обращения губернатора началась творческая программа. Фото: городская администрация
На площади имени Куйбышева также работает фотовыставка «Герои и подвиги». Каждый желающий смог принять участие в патриотических акциях «Спасибо, парни» и «Солдатская каша».
Во время митинг-концерта прошла патриотическая акция «Солдатская каша». Фото: Евгений Щекин
Городской блогер Евгений Щекин провел онлайн-трансляцию на своей странице в социальных сетях. Сотни горожан пришли на мероприятие с флагом Российской Федерации. Традиционно территорию оцепили спецслужбы, движение транспорта, в том числе общественного, было скорректировано.
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