«Крылья Советов» обыграли «Динамо» благодаря голам Писарского и Зуева

Владимир Писарский забил в первом же официальном матче за самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в четвертьфинале Кубка России. Матч в Самаре завершился со счетом 2:1, за хозяев забили новички — Владимир Писарский и Александр Зуев. Представляем вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» — «Динамо», который прошел 23 февраля 2023.

По первым минутам встречи складывалось ощущение, что «Крылья» еще не успели привыкнуть к февральским морозам после турецких сборов. «Динамо» выглядело свежее и интереснее, а самарцы будто замерзли. Игроки «Крыльев» со скрипом выходили из обороны в атаку, давали сопернику много свободы и регулярно ошибались. Несколько раз «Динамо» могло открывать счет, но то гости прощали самарцев, то Иван Ломаев спасал свою команду, то москвичам банально не везло.

Постепенно «Крылья» разбегались и разогрелись, пошли атаки, однако в игре самарцев не было привычной легкости.

На 34-35 минутах у обеих команд был прекрасный шанс открыть счет, однако сначала игрок «Динамо» Грулев в последний момент смахнул мяч с головы Амара Рахмановича; а потом, меньше чем через минуту, не повезло москвичам: удар Смолова отразил Ломаев, на добивании был первым Нгамале, но камерунец не попал в ворота с нескольких метров.

На 41 минуте спасать свою команду пришлось Антону Шунину. Юрий Горшков плотно приложился по воротам «Динамо», а голкипер москвичей достал мяч прямо из-под перекладины.

Главный тренер самарец Игорь Осинькин, глядя на игру своей команды, так разгорячился, что в перерыве, похоже, отогрел «Крылья» речами. По крайней мере Владимира Писарского точно. Он и Бенхамин Гарре вышли на игру с первых минут (оба дебютировали за «КС» в официальном матче), в первом тайме были заметны, но не более. Так вот, Писарский на 47 минуте встречи убежал на рандеву с Шуниным и переиграл вратаря «Динамо» — 1:0.

Через несколько минут «Крылья» могли удвоить преимущество. Гленн Бейл мощно прострелил во вратарскую москвичей, но защитник гостей Эли Даса оказался первым на мяче и отправил футбольный снаряд подальше от своих ворот.

В следующей же атаке не повезло Рахмановичу. Амар бил в дальний угол ворот «Динамо», но в створ не попал.

«Крылья» во второй половине матча заметно прибавили. От преимущества гостей остались отдельные клочки, зато самарцы начали вести себя по-хозяйски.

Дома почувствовали себя и новички Гарре и Писарский. на 69 минуте встречи первый подавал, второй — должен был забивать, но после удара плечом мяч пролетел мимо ворот Антона Шунина.

На 76 минуте болельщики «Крыльев» схватились за сердце: Владимир Писарский после единоборства показал, что ему нужна замена. Насколько все серьезно, говорить еще рано, однако, учитывая травму Дмитрия Цыпченко, ситуация для самарцев не из приятных.

Один момент — один гол

На 80 минуте встречи «Динамо» отыгралось. Гладышев выдал длинную передачу на Тюкавина, и Константин своим шансом воспользовался — 1:1.

До этого гола за весь второй тайм москвичи не создали ни одного опасного момента, однако как только возможность появилась, бело-голубые отыгрались.

«Крылья» рванули возвращать преимущество и тут же едва снова не вышли вперед. Вышедший на замену Николай Рассказов подал на Фернандо Костанцу, бразилец пробил головой, Шунин не достал… но на пути мяча встал Фернандес.

Зато на 88 минуте ни Фернандес, ни Шунин, ни кто-то другой уже не помогли. С передачи Николая Рассказова Александр Зуев, который вернулся в Самару в это трансферное окно и только-только вышел на замену, забил. Первым же ударом по воротам. И каким ударом — аккуратно в щелку между перчатками прыгающего Шунина и штангой. 2:1 — «Крылья» снова повели.

Концовку матча «Динамо» провело в атаке, однако снова сравнять счет москвичи так и не смогли.

Ответная игра 1/4 финала Кубка России по футболу пройдет в Москве в среду, 1 марта. А после команды встретятся снова — в рамках РПЛ. Встреча пройдет 5 марта также в Москве.