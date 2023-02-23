«Избил девушку и рванул наутек»: в Самаре дорожный хам обидел автоледи и сам чуть не стал жертвой

Нешуточный дорожный конфликт разгорелся на улице Ново-Садовой. Фото: скрин видео

В Самаре дорожный конфликт едва не привел к трагедии. ЧП случилось на улице Ново-Садовой и попало на видео. На записи видно, как «Паджеро» подрезает другой внедорожник, и водитель первого авто бросается на второго с ножом. Как уверяют очевидцы, конфликт произошел из-за женщины. Рассказываем подробности.

«Нападение на водителя с ножом»

Серьезный конфликт на дороге в Самаре произошел еще в конце января, однако достоянием общественности стал только 23 февраля 2023 года. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как два водителя внедорожников устроили на улице Ново-Садовой настоящее ралли в разгар дня. Запись начинается в районе Постникова оврага, водитель Лексуса едет по третьей полосе, к нему пристраивается «Паджеро», потом подрезает, из внедорожника выходит молодой человек и начинает пинать машину. Водитель «Лексуса» дает по газам, однако не может оторваться от преследователя. В районе «Звезды» «Паджеро» вновь настигает противника, и на этот раз водитель выходит из машины уже с ножом. После короткой, но эмоциональной перепалки «Лексус» вновь уходит от преследования и сворачивает в направлении здания ГУ МВД по Самарской области на ул.Соколова.

- Нападение на водителя с ножом. Пришлось применять оружие. Просим полицию и прокуратуру дать оценку, - написал автор записи.

Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Многие осудили автомобилиста с ножом за неадекватное поведение.

- Водитель «Паджеро» выезжал от Чиполучо и сразу в 3-й ряд. Автор видео его не пустил, ему пришлось даже его объехать, а товарища, видимо, бомбануло, - предположили некоторые комментаторы.

«Бил кулаками по голове»

Однако позже появилась противоположная версия происшедшего. Как рассказали очевидцы в соцсетях, перед этим конфликтом водитель «Лексуса» якобы избил девушку, за что ему и попытались отомстить.

- Все произошло напротив ТЦ «Апельсин», девушка вышла из машины на пять минут и ушла в офис, перекрыв дорогу другому авто, - пишут в соцсетях. – Когда вернулась, водитель перекрытой машины начал возмущаться, она извинилась и начала отъезжать. В это время водитель «Лексуса» решил вступиться за перекрытую машину, начал оскорблять девушку. Она показала ему средний палец и начала сдавать назад. Автор видео вышел из своего авто, открыл водительскую дверь девушки и начал бить ее кулаками по лицу и голове, выбивал телефон из рук. Потом он сел в «Лексус и попытался скрыться. Рядом находился молодой человек, который решил заступиться за девушку, догнал авто обидчика, однако от начал стрелять из пистолета.

Как сообщается, заявления в полицию написали обе стороны конфликта. Теперь разбираться в запутанной ситуации и выяснять – как все было на самом деле, кто прав, а кто виноват, предстоит правоохранителям.

- По фактам, содержащимся в опубликованной видеозаписи, в настоящее время проводится проверка, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.