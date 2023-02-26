Обеспечил запчастями всю страну: скончался один из первых руководителей «АВТОВАЗа» Александр Зибарев

Александр Зибарев много сделал для развития "АвтоВАЗа". Фото: t.me/renc_nikolay

В Тольятти ушел из жизни один из первых руководителей «АВТОВАЗа» - Александр Зибарев. О его смерти сообщил глава города Николай Ренц. Рассказываем, чем обязана Александру Зибареву самарская промышленность и тысячи автомобилистов всей страны.

Стремительная карьера

Александр Зибарев родился в Бузулукском районе Оренбургской области в 1938 году. После школы молодой человек избрал свой профессиональный путь, поступив в Куйбышевский политехнический институт. Первые год после учебы Александр Григорьевич проработал на Средневолжском станкостроительном заводе. Там талантливый молодой человек прошел путь от мастера до замначальника цеха.

В 1967 году Александр Зибарев приходит на Волжский автомобильный завод, где ему дают должность заместителя начальника цеха нестандартного оборудования. Карьера стремительно развивается – и в 1971 году он становится начальником управления запасных частей, в 1976 году - замдиректора по экспорту и техническому обслуживанию автомобилей, а в 1981-м – заместителем директора всего предприятия по производству.

Создал сеть ремонтных мастерских

Александр Зибарев прославился на всю страну строительством Центра запасных частей ВАЗа. Благодаря этому запчасти на вазовские легковушки оказались доступны не только различным автосборочным предприятиям, но и тысячам рядовых автомобилистов. Детали оттуда регулярно отправлялись по всей стране, их использовали для ремонта и гарантийного обслуживания автомобилей.

- Мы с Александром Зибаревым хорошо дружили, - рассказал журналисту 2КП-Самара» экс-губернатор Самарской области Константин Титов. – Это был исключительный человек, преданный заводу и своему делу. Именно ему «Автоваз» обязан созданием специализированной сети ремонтных мастерских и сервисов по всей стране.

Как отметил глава Тольятти Николай Ренц, Александр Зибарев долгое время сам руководил системой технического обслуживания вазовских автомобилей на всей территории Советского Союза.

Разместил заказы на оборонных заводах

Хорошо помнят Александра Зибарева и на предприятиях оборонного комплекса. В сложные перестроечные времена, когда мощности предприятий оказались недозагружены, именно Зибарев пришел на помощь.

- Мощности оборонных и других промышленных предприятий Самарской области были серьезно недозагружены, и мы обратились за помощью к Александру Григорьевичу, - вспоминает Константин Титов. – Он разместил на оборонных предприятиях большой заказ на изготовление запасных частей и отдельных алюминиевых деталей. Это не только помогло обеспечить работой предприятия, но и насытило рынок запчастями и ликвидировало их дефицит.

Александр Зибарев работал на АвтоВАЗе много лет, дослужившись до должности вице-президента по связям и экономике с государствами СНГ. А в 2001—2002 годах он занимал место главного советника президента АвтоВАЗа.

Кстати, именно Зибарев создал знаменитый «ЛогоВАЗ» — крупнейшую российскую автоторговую компанию 90-х.

Стоял у истоков создания МИРа

Александр Зибарев вместе с Константином Титовым и Виктором Сойфером стояли у истоков создания в Самаре Международного института рынка (МИР), который успешно работает до сих пор. Александр Зибарев занимал должность председателя научно-методического совета института.

- Александр Григорьевич увлекался философией и был очень разносторонним человеком, - отмечает Николай Ренц. - Он одним из первых создавал в России рыночные институты.

В последние годы заслуженный машиностроитель России, член-корреспондент РАН сильно болел.

- Мы продолжали созваниваться, общаться. В последние годы Александр Григорьевич интересовался вопросами переработки и утилизации мусора, - рассказывает Константин Титов. – Светлая память этому прекрасному человеку!