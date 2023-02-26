Блины, куклы и веселье: показываем, как в Самаре отметили Масленицу

Самарцы проводили зиму 26 февраля на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отметили Масленицу 26 февраля 2023. Сотни горожан вышли на прогулку в парки и скверы Самары, а также пришли на площадь им.Куйбышева, чтобы проводить зиму и встретить весну. Показываем, как в Самаре отметили Масленицу, фото с площади Куйбышева.

На площади Куйбышева развернулась ярмарка мастеров народных промыслов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году Масленица в Самаре обошлась без массовых праздничных мероприятий. Власти города заранее предупреждали жителей, что никакой концертной программы на центральной площади Самары не планируется. С аналогичным заявлением об отсутствии специальной программы гуляний выступили и в МАУ «Парки Самары».

Для самарцев организовали фотозоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем не менее, в городе создали условия для того, чтобы желающие самарцы могли проводить зиму и встретить весну согласно вековым народным традициям. Основное действие развернулось на площади Куйбышева. Здесь весь день работала ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров», на которой свою продукцию самарцам представили 120 мастеров народных промыслов. Яркие и нарядные куклы-Маслены на палочке, плетеные корзины, традиционные украшения и аксессуары вызвали большой интерес и у детей, и у взрослых.

На пощади Куйбышева царила праздничная атмосфера

И маленькие, и взрослые самарцы охотно принимали участие в мастер-классах по созданию народных игрушек. Здесь же в точках стрит-фуда все желающие могли отведать традиционное масленичное угощение- блины с разнообразными начинками.

Куклы-Маслены пользовались популярностью у горожан

В 2023 году на площади Куйбышева обошлись без традиционного большого чучела Маслены, которое обычно возвышалось посреди площади. Однако здесь все же установили несколько композиций, рядом с которыми горожане активно фотографировались.

Маленькие самарцы были в восторге от ростовых кукол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большой восторг у ребятни вызвали и ростовые куклы Медведь и Солнце. С ними охотно фотографировались и вступали в диалог.

Особенный восторг у маленьких самарцев вызвал «Деревенское подворье». Настоящий лабиринт из душистого сена дополняли соломенные фигурки домашнего скота, печка и телега.