Пишут историю: «Акрон» из Тольятти впервые сыграл в четвертьфинале Кубка России и победил

Болельщики "Акрона" становятся причастными к творению истории молодого клуба. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» 26 февраля 2023 года сыграл самый важный пока матч в истории клуба. В четвертьфинале Кубка России под напором тольяттинцев пал коллектив премьер-лиги — московское «Торпедо» (2:0). Рассказываем все об этом матче.

Путь сквозь сито

Новая формула Кубка России, применяемая с сезона 2022/2023, жестока к представителям первой и второй лиги. Из огромного количества участников Пути регионов лишь четырем его представителям суждено было добраться до весенней стадии плей-офф.

Тем ценнее, что сквозь это мельчайшее сито удалось пробраться тольяттинскому «Акрону». На пути в кубковую весну команда из Тольятти сначала обыграла во Владимире местное «Торпедо» 1:0, затем дома разгромила «Пересвет» из Домодедово 5:0.

В решающем матче за выход в плей-офф «Акрону» пришлось сразиться уже с серьезным соперником — владикавказской «Аланией», являющейся одним из лидеров первой лиги. И успех снова был на стороне тольяттинцев — 1:0.

Дальнейшее движение по сетке плей-офф для Пути регионов совершенно немилосердно. Чтобы добраться до финального матча за трофей, нужно выиграть шесть поединков подряд — по два на каждом этапе.

Пока задумываться о борьбе за Кубок всерьез для «Акрона» выглядит фантастической грезой. Но команда уже написала историю. Никогда раньше молодой клуб не добирался до четвертьфинальной стадии. И потому даже просто дальнейшее продвижение по турнирной сетке — это новая страница в книге успехов «Акрона». 26 февраля в этой книге появилась еще одна запись.

А трофей — непосредственно Кубок России — любой купивший билет на матч с «Торпедо» мог лицезреть воочию и сфотографироваться с ним. Тоже уже немало.

Савичев, Эльдарушев, Волков…

Гости могли повести в счете уже на первых минутах, но блестяще отвел угрозу голкипер тольяттинцев Волков. А затем «Акрону» удалось перехватить инициативу и забить дважды.

После попадания мяча в руку торпедовцу бригада VAR мучительно долго разглядывала кадры и все-таки попросила пробежаться к монитору рефери Любимова. Тот принял решение быстро: пенальти. Константин Савичев с «точки» был точен — 1:0.

А затем новобранец «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев исполнил прекрасное: приняв мяч спиной к воротам, развернулся и всадил с левой. Торпедовский голкипер Довбня дотянулся кончиками перчаток до мяча, но взятия ворот не предотвратил — 2:0.

Новичок "Акрона" Абу-Саид Эльдарушев признан лучшим игроком матча с "Торпедо". Фото: ФК "Акрон"

Только после этого гости вспомнили, что они — команда РПЛ и фавориты. Но некое общее доминирование не приобрело каких-то осязаемых форм даже после того как за две желтые карточки был удален у «Акрона» Данила Полубояринов. Почти весь второй играя в меньшинстве, тольяттинцы гасили порывы соперников уверенно и без паники. А там, где удары в створ гостям все-таки удавались, вновь «тащил» Волков.

В итоге 2:0. Ни в одном из четырех матчей Кубка России в нынешнем розыгрыше «Акрон» не пропустил ни разу!

VAR и федеральное ТВ

Впервые матч с участием «Акрона» обслуживала система VAR. И это оказалось очень кстати для тольяттинцев. Именно видеоассистенты остановили игру, когда мяч попал в руку игроку «Торпедо», - рефери Любимов в динамике криминала не углядел и предложил продолжить играть. Но после вмешательства VAR изменил в итоге свое решение, что позволило «Акрону» открыть счет.

А в концовке игры ассистенты арбитра на системе VAR приняли еще одно решение в пользу тольяттинцев, подтвердив, что нарушения правил в штрафной «Акрона» не было и пенальти назначать не стоит.

- Болельщики на стадионе, может, и не до конца понимали, что происходит в длительную паузу, но было бы здорово, чтобы на каждом матче Первой лиги был VAR, - такое мнение в интервью Metaratings.ru высказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

Также руководитель клуба поделился мечтой, чтобы матчи «Акрона» показывали на общедоступном федеральном телеканале. Пока из 8 трансляций 1/4 финала именно игру из Жигулевска не поставили в федеральный эфир.

Но, возможно, игра второго этапа четвертьфинала Пути регионов с участием «Акрона» все же попадет в сетку общедоступного вещания. Поскольку теперь соперник у тольяттинцев будет наверняка куда серьезнее, чем аутсайдер РПЛ.

На следующем этапе "Акрону" предстоит сразиться с еще более серьезным соперником. Фото: ФК "Акрон"

С кем теперь сыграет «Акрон»

На втором этапе победители 1/4 Пути регионов встретятся с неудачниками этой же стадии в Пути РПЛ.

Пока с большой долей вероятности можно говорить только о «выпадении» из верхней сетки розыгрыша «Краснодара» (он в первом матче проиграл ЦСКА 0:3), но и у южан пока есть шансы в ответном матче.

В других же парах все вообще непредсказуемо. «Ростов» и «Урал» сыграли в первом матче 1:1, «Спартак» обыграл «Локомотив» 1:0, а «Крылья Советов» - «Динамо» 2:1.

Проигравшие в этих парах определятся с 27 февраля по 1 марта, после чего состоится жеребьевка. Следующий «исторический» матч «Акрона» с командой РПЛ в рамках четвертьфинала Кубка России состоится в Жигулевске 16 марта.