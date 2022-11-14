Большинство самарцев помогают экологии, экономя свет, воду и сортируя мусор

Прекрасные места нашей планеты страдают от деятельсности человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Прошедший День энергосбережения, который отмечался 11 ноября показал, что самарцы знают способы сохранения энергии и используют их в повседневной жизни. Согласно опросу, который проводился в группе Вконтакте «Комсомольская правда-Самара» большинство людей экономят дома свет и воду, а также сортируют мусор, что тоже бережет энергию.

Результаты опроса в группе «Комсомольская правда - Самара»

Такие простые правила, как выключить, выходя из комнаты свет, или воду, когда чистишь зубы, помогают сохранить природные ресурсы. К примеру, если регулярно вместо ежедневного приема ванны использовать душ, то в год можно сэкономить 36,5 кубометра воды. За 3 минуты чистки зубов с открытым краном мы теряем 30 литров воды. Сортируя мусор, мы не только помогаем избавить планету от груды медленноразлагаемого мусора, но и экономим энергию. Например, на производство алюминиевых банок из вторичного сырья уходит на 95% меньше энергии, чем на изготовление продукции из первичного. Экономия энергии при переработке бумаги составляет около 60%, а стекла — более 30%.

Предприятия важны

Важен вклад каждого человека на земле. Но эксперты отмечают, больше всего помогают природе крупные производства. Спросили сотрудников больших самарских предприятий, что делается для сохранения энергии у них.

Вячеслав Власов, главный энергетик пивоваренного завода «Балтика-Самара»:

- Для такого крупного производства как «Балтика» энергоэффективность – одна из важнейших производственных целей. Это помогает не только экономии затрат, но и снижает нагрузку на природу. Пивовары очень бережно относят к энергоресурсам, которые нужны для производства - воде, электро- и тепловой энергии. Сотрудники всех подразделений пивоварни участвуют в программе повышения энергоэффективности, предлагая свои решения для сокращения потерь, снижения затрат. Только за прошлый год было внедрено более 50 таких идей. У нас есть и такие технические решения, которые до сих пор уникальны для региона – как, например, использование биогаза с очистных или система драйкулинга для охлаждения пива в процессе производства. В целом мы комплексно подходим к сокращению экоследа своей продукции - по всей цепочке - от поля до бокала - реализуются мероприятия, которые позволяют снижать воздействие на природу. Это и точный расчет удобрений при выращивании пивоваренного ячменя, и сбор и переработка отходов упаковки, и охлаждение пива в барах и ресторанах энергоэффективными холодильниками.

Алексей Бизняков, главный энергетик Новокуйбышевского НПЗ:

- Мы приступили к строительству водогрейной котельной взамен бойлерной в загородной зоне Новокуйбышевска. Сегодня при транспортировке тепловой энергии происходят большие теплопотери – до 70%, просто за счет неэффективной схемы транспортировки энергоносителя. От новой котельной ожидается колоссальный эффект для предприятия – экономия до 20 тонн пара в час в зимний период. Также на заводе ведется строительство новой водогрейной котельной на территории электростанции собственных нужд. С ее введением в эксплуатацию мы выведем из обращения оборудование предыдущего поколения, повысим КПД печей с 60 до 92% и эффективность подготовки теплофикационной воды для нужд производства. Также планируется монтаж частотных преобразователей на электродвигатели насосов хозяйственной питьевой насосной, замена насосов на водозаборе на менее производительные с классом энергоэффективности IE3 и многое другое.

Дмитрий Жуков, главный энергетик ПАО «ТОАЗ»:

- ПАО «ТОАЗ» заботится об экологии региона. Мы обновляем производственные мощности и очистные сооружения, тем самым обеспечивая лидерство не только в производстве, но и в сокращении воздействия на окружающую среду. Компания эффективно реализует программы по замене и модернизации оборудования, повышению эффективности его использования, снижению косвенных потерь, проводит организационные мероприятия, направленные на вовлечение персонала в ресурсосбережение. В ходе своей работы мы ориентируемся на показатели эффективного энергопотребления. Обеспечение контроля энергоснабжения позволяет гарантировать бесперебойную работу предприятия, улучшать показатели энергоэффективности, снижать негативное воздействие на окружающую среду за счет экономии энергоресурсов.

Ученые не дают расслабиться и призывают к конкретным шагам по энергосбережению и Самарская область, как и весь мир идет в этом направлении. В регионе действует программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2024 годы», которая предполагает комплексный подход к решению этой проблемы.

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