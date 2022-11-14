Десяток комнат, камин и зимний сад: в центре Самары дом с известным баром выставили на продажу за 1,3 млн долларов

Дом с известным баром выставили на продажу в Самаре. Фото: Авито

В центре Самары выставили на продажу дом с известным баром. Собственник хочет получить за него 80 миллионов рублей – это 1,3 миллиона долларов по актуальному курсу. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте. Журналист «КП-Самара» выяснил, за что просят такие деньги.

В доме хороший ремонт. Фото: Авито

«Готовый бизнес и стабильный доход»

Четырехэтажное жилое здание площадью 907 квадратных метров на участке в 4,3 сотки с нежилым пристроем расположено по адресу ул.Братьев Коростелевых, 170. Здесь находится известный в Самаре бар «Без названия», в котором регулярно проходят концерты местных и приезжих артистов. Единственный собственник хочет продать сразу и жилое здание, и пристрой.

В здании четыре этажа. Фото: Авито

- Нежилое помещение площадью 460 квадратных метров – неотъемлемая часть дома, - говорится в объявлении. – Это готовый бизнес, который приносит владельцу стабильный доход.

Пристрой с баром - неотъемлемая часть дома. Фото: Авито

«Крышу можно эксплуатировать»

Сам дом построен в 2004 году из красного кирпича по индивидуальному проекту и, как утверждает собственник, находится в отличном состоянии.

- Здесь имеются все городские коммуникации,- пишет продавец. – А Волга находится в пешей доступности.

В доме есть мансарда и зимний сад, Фото: Авито

В доме четыре жилых этажа, в которых более десяти комнат. На первом этаже находится гостиная с камином. Со второго этажа можно выйти на эксплуатируемую кровлю площадью 200 квадратных метров.

- При необходимости это может существенно увеличить общую площадь дома, - говорит продавец.

В доме также имеется мансарда с бильярдной комнатой и зимним садом.