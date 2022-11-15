Усадили в машину и вывезли в лес: в Самаре вынесли приговор четверым участникам похищения молодой официантки

Преступники надругались над девушкой и сняли весь процесс на видео Фото: СУ СК по Самарской области

История с похищением молодой официантки в Самаре подошла к логическому завершению. Суд вынес четверым участникам преступления – трем парням и девушке – приговор. Их признали виновными в разбое, вымогательстве, насильственных действиях сексуального характера и в незаконном изготовлении порнографии.

Увезли в лес и надругались на камеру

Напасть на беззащитную девушку, которой на тот момент было 18 лет, задумал один из молодых людей в мае 2021 года. Он предложил поучаствовать в этом двоим знакомым. Те согласились. Парни тщательно подготовились к преступлению: купили балаклавы и перчатки, приготовили ножи. На «дело» преступники пошли вечером 11 августа. Передвигаясь на автомобиле «Лада Приора», они подъехали к девушке, которая шла по одной из улиц поселка Береза.

Злоумышленники пригрозили самарчанке ножами и насильно усадили на заднее сидение машины. Там они надели ей на голову пакет, чтобы она не видела, куда едет. Девушку вывезли в лес в районе Новосемейкино. Молодые люди стали требовать у нее дорогостоящий телефон и 50 тысяч рублей. Таких денег у жертвы похищения не было.

У девушки отобрали все ценности. После этого двое молодых людей надругались над ней. При этом один из парней снимал непотребства на камеру мобильного телефона. Преступники хотели использовать это видео для дальнейшего вымогательства денег.

Инициаторами преступления стали подростки

Злодеи бросили самарчанку в лесу и уехали. Она на попутках добралась домой и на следующее утро обратилась в полицию. Подозреваемых задержали в течение суток. Как выяснилось, инициаторами преступления были двое подростков 15 и 16 лет. Соучастниками оказались 19-летний владелец «Приоры» и 18-летняя студентка колледжа.

Как ранее писала «КП-Самара», во время избрания меры пресечения несовершеннолетние ревели крокодиловыми слезами. А их родители убеждали присутствующих в суде, что парни не изверги, что никогда ни в чем плохом замечены не были. Тогда подростков отправили в СИЗО, а двоих соучастников – под домашний арест.

Осенью 2022 года суд вынес четверым фигурантам дела приговор. Как сообщили в СУ СК по Самарской области, двоим назначили 8 лет 4 месяца и 9 лет колонии общего режима, одному подростку – 9 лет воспитательной колонии, а парню, который находился за рулем авто, – 4 года условно. Пока приговор не вступил в законую силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Увезли в лес и надругались на камеру»: в Самаре двое подростков и парень с девушкой похитили 18-летнюю официантку

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело, все четверо подозреваемых задержаны и дают показания (подробности)

Были в масках и с ножами: появились подробности похищения и изнасилования официантки на камеру в Самаре

За преступление задержаны двое подростков, а также учащиеся техникума, они пока не могут объяснить, как выбирали жертву (подробности)

«Ревели крокодильими слезами»: как вели себя в суде подростки, снимавшие изнасилование официантки из Самары на камеру

Несовершеннолетних подозреваемых в похищении заключили под стражу на два месяца, соучастников преступления отправили под домашний арест (подробности)

Насиловали в лесу и снимали это на камеру: в Самаре будут судить подростков, похитивших 18-летнюю официантку

В Самаре отдали под суд парней, которые похитили 18-летнюю официантку и надругались над ней на камеру (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.