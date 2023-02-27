Что ждет рынок новостроек в Самаре в 2023 году и спасет ли его льготная ипотека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок первичной недвижимости за последние годы «хоронили» не раз. Однако застройщики в Самаре по-прежнему, несмотря на все возможные сложности, продолжают возводить новые дома, а покупатели — приобретать квадратные метры. Эксперты поделились ожиданиями от развития рынка новостроек в Самаре в 2023 году.

Четыре тысячи квартир

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, сейчас на продажу в Самаре выставлено более 4,1 тысяч квартир в новостройках, при этом на рынке одновременно присутствует 41 жилой комплекс. Цены в новых кварталах на окраинах начинаются от 2,2 миллиона за однокомнатную квартиру, в центре прайс, конечно, повыше — от 5 миллионов за ту же «однушку». Процентные ставки по ипотеке многие застройщики готовы субсидировать — в некоторых жилых комплексах квартиру можно купить в кредит под 4% годовых. Правда, есть нюансы.

- Если вы видите, что ставки по ипотечному кредиту — ниже среднерыночной, а застройщик уверяет, что это его жест доброй воли, не поленитесь посчитать итоговую стоимость такой квартиры и сравнить с тем, что продается поблизости, - предупреждает риелтор Галина Семенова. - Часто бывает, что перед такой акцией ценник на ЖК просто повышается и в итоге покупатель еще и переплачивает. Также внимательно читайте условия договора — иногда льготная ставка распространяется лишь на короткий период — например, на первый год.

По данным экспертов сервиса Домклик, за год цены на первичном рынке недвижимости в Самаре снизились на 4% — по этому показателю столица 63-го региона вошла в пятерку городов с самым значительным уменьшением прайса. При этом эксперты сервиса отмечают краткосрочный всплеск ипотечного спроса на новостройки.

- Доля ипотечных сделок на рынке новостроек в декабре 2022 года составила максимальное за полгода значение — 27%, но по итогам января снизилась до 20%, - рассказал руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев. - Скорее всего, скачок спроса в конце прошлого года был связан с сообщениями о возможном завершении льготных программ. Одновременно мы отмечаем рост спроса на ипотеку на вторичное жилье (с 67,7% до 71,4%) и на ИЖС — вопреки сезонному спаду, в январе такая ипотека составила 6% от общего количества выдач вместо 2,5%, которые были в 2022 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Рынок сохранит стабильность»

За последние два года драйвером, который помогал строительной отрасли держаться на плаву, стала льготная ипотека на новостройки. В конце 2022 года многих самарцев взволновала информация о завершении программ льготного кредитования, однако в итоге господдержку сохранили — льготная ипотека будет действовать до 1 июля 2024 года. Правда, немного подрастет ее стоимость: ставка, которая в 2022-ом составляла 7%, в нынешнем году повысилась до 8%. При этом, как сообщили в Домклик, доля льготной программы «Господдержка» в общем объеме ипотек Сбера в целом по стране снизилась до 30% — аналитики связывают это как раз с повышением ставок. А вот доля других льготных программ увеличилась: «Семейная ипотека» выросла на 2,4%, «Ипотека для IT» — на 0,2%.

Хорошая новость: эксперты не прогнозируют существенного роста ставок по ипотеке на новостройки в 2023 году.

- В феврале ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, - рассказал Евгений Волобуев. - Однако это не единственный фактор, который влияет на стоимость ипотеки. Уже несколько лет ипотечные ставки у большинства банков привязываются к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). В целом, чтобы понять, каких ставок ждать, достаточно прибавить 0,5% к ключевой ставке. Мы думаем, что банки будут предлагать жилищные кредиты в рамках базовых программ в диапазоне 10 – 12 процентов — как минимум в первом квартале не ожидаем существенных скачков. В январе мы видели повышение спроса на ипотеку, однако пока сложно сказать, связано ли это с изменениями в программах с господдержкой или с отложенным спросом. В целом считаем, что рынок будет чувствовать себя достаточно стабильно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с тем риелторы ожидают некоторого снижения цен на новостройки в течение 2023 года. Правда, вряд ли оно будет резким.

- В начале 2022 года цены на новостройки в Самаре очень сильно выросли по сравнению с 2021 годом, и сейчас мы видим тренд на снижение. В том числе это связано с тем, что на продажу выставляют «инвестиционные» квартиры, которые покупались на стадии котлована по низкой цене. И сейчас инвесторы продают их дешевле, чем застройщик в том же доме. В ближайшее время мы прогнозируем плавное снижение цены — по 2 – 3% в месяц. В целом прайс на квартиры в новостройках может снизиться на 10 – 15%, - считает Галина Семенова.

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