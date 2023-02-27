«Признательность горожан измеряется чаевыми»: что о своей профессии думает курьер из Самары

Сергей начал работать в доставке, во время учебы в университете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Пока сидела с гриппом дома, от скуки посчитала: каждый день наш подъезд навещали минимум 15 курьеров, — делится коллега. — А ведь у нас всего девять этажей. И как мы раньше без доставки жили?

Исследования подтверждают: спрос на курьеров в Самарской области растет — за последние полгода он увеличился на 68%. Количество откликов на вакансии тоже идет в гору. Одной из главных причин популярности профессии доставщика HR-специалисты называют желание соискателей — а это не только студенты на каникулах — увеличить свой доход.

Работа курьера со стороны кажется простой и понятной. Заказы доставляли и 100, и 10 лет назад. Но в наши дни услуга стала более массовой: представить современный город без ребят с большими «коробами» уже невозможно. Как сегодня живут курьеры в Самаре и за что любят свое «динамичное» дело — узнали у Сергея Старкова, одного из доставщиков.

КАК ПОПАЛ В ПРОФЕССИЮ

Сергею 22 года, в профессии он больше двух лет. Пока учился на преподавателя математики, работал в фастфуде, потом развозил пиццу.

— Я был курьером в сетевой пиццерии. Хотел перевестись в другую точку, но не нашел понимания у руководителя, пришлось искать новую работу. Открыл вакансии, увидел, что набирают курьеров для Яндекс Доставки. Решил попробовать и уже полтора года тут, — говорит молодой человек.

Смену молодой человек начинает в 9-10 часов утра, когда основные пробки уже «рассосались». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новом месте Сергея подкупил свободный график. Курьеры сейчас трудятся как таксисты: нажал кнопку в приложении, что ты вышел «на линию», и полетели заказы. Нужен перерыв или считаешь, что на сегодня хватит — просто закрываешь программу. При этом в заработках и возможности доставлять курьеров не ограничивают.

— Первое время я работал с утра до ночи. Мог вообще оттрубить неделю без выходных. Сейчас понял, что всех денег не заработаешь, надо и о себе подумать. Выхожу в 9–10 утра, когда спадают пробки, и начинаю кататься. К доставке отношусь как к постоянному источнику дохода.

РЕКОРДНЫЙ ЗАРАБОТОК

Как математику, Сергею легко просчитать все плюсы своей профессии.

— Мой рекорд заработка — 9 тысяч рублей за смену. Конечно, чаще получается в диапазоне от 3 до 6 тысяч рублей, многое зависит от дальности заказов, это не предугадаешь. В день обычно делаю 15–20 доставок. Вообще реально и 30 заказов за 12-часовую смену выполнить. Когда делал много доставок, в месяц выходило от 100 до 150 тысяч рублей, — делится Сергей.

Выходит, курьер — не такая уж «просто подработка для молодежи». Сергей подтверждает: в профессию сейчас идут люди разного возраста. Кто-то доставляет заказы пешком, кто-то на велосипеде. Есть машина — можно быть автокурьером. У Сергея ВАЗ-2114, его коллеги ездят как на отечественных авто, так и иномарках. А возможность жить в своем ритме и выходить на смену по свободному графику многих привлекает едва ли не больше перспективы приличного заработка.

Чаще всего курьеры доставляют документы, ключи, цветы, еду из ресторанов и продукты из супермаркетов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПОДСТЕРЕГАЮТ ЕЖЕДНЕВНО

Сергей вспоминает: когда только начинал курьерить на заказах Яндекс Доставки, большинство «вызовов» приходилось на старую часть Самары. А потом клиенты на периферии стали активнее. Теперь многие научились делать заказы на доставку через приложение Яндекс Go — и предприниматели, и обычные люди.

— В Кировском районе заказов хоть отбавляй. Да и на других окраинах немало. А в старом городе, напротив, поубавилось. Даже не знаю, с чем связано. Зато теперь не только центр знаю, мое личное восприятие Самары очень изменилось. Раньше без навигатора мог доехать буквально в несколько мест, а сейчас готов отправиться в любую точку города.

Другая особенность будней курьеров — постоянно наблюдаешь за городом и его жителями. Эдакая мечта поэтичных натур. Или прирожденных психологов. Отношение самарцев к курьерам Сергей называет уважительным.

— Мы же в плохую погоду и еду, и документы, и много чего еще людям привозим. И это ценят. В основном признательность заказчиков измеряется в чаевых. Или просто искренне говорят «большое спасибо». Размер чаевых никогда не угадаешь. Кто-то дает 50 рублей, кто-то 100 рублей. Недавно дали тысячу рублей, а максимум у меня был 2500 рублей. Не всегда благодарят за какие-то сложные или длинные заказы. Все зависит от настроения человека. Могут и за обычную доставку «наградить».

Со стороны кажется, что доставщики всю смену проводят в одиночестве. Но это не так: жизнь и общение в курьерском братстве бурлят, как в любом многолюдном офисе. Сергей объясняет:

— У курьеров свой коллектив, но не в привычном смысле. В любой непонятной ситуации можно написать либо в чат коллегам, либо руководству, посоветоваться, что делать в той или иной ситуации, — тебе точно помогут. Или, например, машина утром не завелась: ребята подъедут и помогут. Да даже если просто к другому курьеру на улице обратишься — всегда откликаются на просьбу о помощи. Такое профессиональное братство!

— Коммуникабельность прокачивается и не слабо, — продолжает Сергей. — Один знакомый благодаря доставке нашел девушку, уже год вместе. У меня без романтических историй, зато в личной копилке много небольших добрых дел. Как-то был далекий заказ на Заводское шоссе. Снегопад, мороз! А автобусы там не ходят. Вдруг вижу по обочине бабушка бредет. Добросил ее до дома.

Свободное от доставки время Сергей посвящает… пешим прогулкам по городу. Как это ни парадоксально, но работа у нашего героя ввиду наличия авто — по большей части сидячая.

Сергею всего 22 года, и он не планирует всю жизнь оставаться в доставке. Хочет со временем вернуться к преподаванию математики — своей основной специальности. Но никаких сроков себе пока не ставит: живет и трудится курьером в свое удовольствие.