О, времена, о, мода: кроссовер С5 китайского бренда OMODA покоряет Самару

Первые С5 появились в Самаре в салоне ВПИ АВТО. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

На российском авторынке – время перемен. В 2022 году многие бренды среднего и премиального сегмента перестали работать в России, и встал вопрос, что же придет им на смену. Прошлой осенью автосалоны и дилерские стали пополняться произведениями китайских концернов. Например, наш самарский автоцентр ВИП АВТО вошел в историю, одним из первых в России подписав дилерский договор с автомобильной маркой OMODA концерна Chery, и представил флагманский фастбэк-кроссовера бренда C5 в Поволжье. Спустя 4 месяца можно сделать выводы о том, как принял российский и в частности самарский рынок новинки из Поднебесной.

Попали «в яблочко»

По данным Автостата, за считанные месяцы, уже в декабре 2022 года китайские машины по популярности обогнали отечественные марки, занимающие почти 35% российского авторынка. Причина - серьезный, в 1,5-2 раза, рост цен на машины и глобальный дефицит запчастей. Автомобили среднего и премиального сегмента стало сложно и дорого покупать, а затем проблемно содержать. Китайские бренды в этом плане попали «в яблочко» российских ожиданий: умеренные цены, доступность запчастей (при заводской гарантии на новые авто в течение нескольких лет), ну и, что немаловажно – умение китайцев делать любую вещь остромодной и до предела насыщенной всеми современными опциями.

Флагманский фастбэк-кроссовер С5 марки OMODA, который появился в Самаре в ноябре 2022 года – ярчайший пример этого тренда. Создателям удалось в среднем ценовом сегменте выпустить автомобиль премиального дизайна, оснащенный почти всеми современными опциями, которые обычно включают в сегмент более дорогостоящих машин. Нет ничего удивительного в том, что модель уже попала в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России.

С5 выглядит очень модно! Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Снаружи и внутри

Фастбек ориентирован на премиальный и скорее молодежный сегмент, а потому выглядит очень модно, смело и эффектно. Его дизайн разрабатывала команда под руководством шеф-дизайнера Стива Юма, который много лет работал сначала в GeneralMotors, а затем уже в китайском Chery. Панорамная крыша, двухцветные литые 18-дюймовые диски, футуристическая передняя панель радиатора с необычными ячейками, напоминающими огранку бриллиантов, двухуровневая диодная оптика – С5 точно не останется незамеченным на дороге. Кроссовер доступен в семи цветах: белом, черном,сером, темно-синем, красном, серебристом и зеленом.

Стиль и комфорт прослеживается в каждой детали. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Салон под стать внешнему облику: благородные оттенки кожи, эргономичный дизайн сидений, порты для двух видов USB, зарядка для телефона, приборная панель с двумя ЖК-экранами, подогрев руля, сидений и лобового стекла – стиль и комфорт прослеживаются в каждой детали. Большая семья оценит просторный багажник объемом 378 л.

При всей своей внешней футуристичности OMODA –очень даже «рабочая лошадка». Под ее капотом - двигатель 1,5T мощностью 147 л.с и вариаторная коробка передач CVT25, котораявошла в топ-10 лучших в мире по итогам 2021 года по версии экспертного сообщества Академии автомобильной оценки LocalCup. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунд. Максимальная скорость – 195 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме – 7,1 л/100 км.

Самарские водители уже успели оценить комфорт и маневренность фастбека даже на бездорожье. Плавное движение и устойчивость обеспечивают передняя подвеска типа макферсон («качающаяся свеча») и полузависимая пружинная задняя с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Самарцы уже успели оценить комфорт и маневренность кроссовера. Фото: Александр КОСТРОМИТИН.

Вопросы безопасности движения решены в С5 на высочайшем уровне. В помощь водителю - пакет интеллектуальных систем и адаптивных ассистентов. Это, например, контроль слепых зон и ограничение движения в опасную зону, автономное экстренное торможении при появлении неожиданного препятствия на дороге, активное удержание в полосе при движении задом и многое другое.

От базы до топа

Этот кроссовер в начальной комплектации можно купить по цене доступного седана - за 2 014 900 рублей. В начальную комплектацию C5 Joy входит ABS, система стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, двухзонный «климат», круиз-контроль, датчики парковки и камера заднего вида, мультимедийный комплекс с 10-дюймовым экраном, беспроводная зарядка, подогрев руля, сидений и лобового стекла, электромеханический «ручник» и даже бесключевой доступ.

Вентиляция передних сидений, которая обычно встречается в ценовом сегменте более 5 млн рублей, а также подогрев задних сидений, кожаный салон, камера кругового обзора, передние и задние датчики парковки, голосовое управление, и умные ассистенты в помощь водителю – это уже топовая комплектация. Примечательно, что она дороже базовой не более чем на 300 тысяч рублей.

Записаться на тест-драйв модного кроссовера из Поднебесной можно в дилерском центре ВИП АВТО на Демократической, 55. Весной ожидается открытие флагманского дилерского центра марки на Южном шоссе, 12, а к лету – еще две новинки бренда OMODA.

Автосалон ВИП АВТО

г. Самара, ул. Демократическая, 55.

Тел.: +7(846)321-09-09.

https://omoda-vipavto.ru/

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