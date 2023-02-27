С потолка полил кипяток: в доме на Мехзаводе из-за аварии на чердаке затопило квартиры

"Душ" с потолка залил водой все в квартире. Фото: скрин видео

«Тепленькая пошла»

Утром 25 февраля 2023 года жители дома в 1-м квартале поселка Мехзавод проснулись от того, что на них сверху полилась дождем горячая вода. В одной из комнат на втором этаже рухнула часть потолка. К счастью, в этот момент в комнате никого не было.

Видео происшествия жильцы выложили в соцсети. На кадрах видно, как вода льет проливным дождем с потолка на стены, пол, предметы мебели.

- Аварийную вызвали, никто не едет, - произносит голос за кадром.

Как впоследствии выяснилось, аварийная все же приехала — минут через 40 после вызова. За это время успело залить квартиру не только на втором этаже, непосредственно под чердаком, но и на первом. Причем, по словам очевидцев, жильцам квартиры на первом этаже пришлось уехать в другое место, потому что жить там больше невозможно.

Трубы из неподходящего материала?

В переписку под постом с видео в соцсетях несколько раз вступали представители администрации Красноглинского района.

- Специалистами управляющей компании «Универсалбыт» проведены работы по восстановлению отопления, водоснабжение и электрика восстановлены. В настоящее время ведется просушка помещений. Вы вправе обратиться в суд или в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, - такое финальное на данный момент сообщение было оставлено в 23 часа 33 минуты 26 февраля с аккаунта администрации.

«КП-Самара» обратилась за подробностями в УК «Универсалбыт».

- В доме по адресу: 1-й квартал, 21 в чердачном помещении произошел прорыв металлопластиковой трубы, установленной самими жильцами в 2010 году. Мы с трубами из такого материала не работаем, это была инициатива самих жильцов, решивших поставить такие коммуникации, вот они и порвались, - пояснили корреспонденту «КП-Самара» причины аварии в управляющей компании.

Дом-«дедушка»

Дальнейшее проживание жильцов в затопленных квартирах под вопросом. В открытых источниках корреспонденту «КП-Самара» удалось найти информацию о пострадавшем доме.

Здание построено в 1939 году, то есть 84 (!) года назад. При этом оно полностью деревянное — и перекрытия, и стены. Неудивительно, что его износ составляет 80% и оно закономерно признано аварийным еще несколько лет назад. Однако под снос до сих пор не попало, хотя вокруг почти все уже застроено девятиэтажками.

Жильцы этого дом в любом случае будут расселены согласно государственной программе переселения из аварийного жилья, но когда это произойдет, неизвестно. В настоящий момент жилье предоставляется тем, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года.