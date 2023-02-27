«Весь негатив вбиваю в лед»: самарский заключенный впервые надел коньки в тюрьме и стал лучшим вратарем

Голкипер тюремной сборной Александр Ш. признается – хоккей помог ему многое осознать. Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Великолепная пятерка и вратарь», - поется в известной песне про хоккеистов. Хоккей – это по-настоящему мужская игра, где требуется не только хорошая физическая подготовка, но и непреодолимая тяга к победе. Журналист «КП-Самара» взяла интервью у одного из таких спортсменов, только в настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима №26 в Спиридоновке. О том, как мужчина впервые надел коньки на зоне и зачем нужен спорт заключенным, Александр Ш. рассказал нам в перерыве между игрой тюремной сборной с самарским хоккейным клубом «Астро-Волга».

Хоккей заключенным полюбился. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Заключенные сами построили хоккейную коробку на зоне

Десять лет назад в ИК-26 отбывал свой срок заключения идейный человек, который профессионально занимался хоккеем. Он вышел с инициативой к начальнику колонии, чтобы построить на территории хоккейную коробку. Спортсмена поддержали, и силами осужденных в тюрьме появилось собственное ледовое поле зимой и площадка для других спортивных игр летом. Заключенные после работы на производстве шли на спортивное поле, чтобы заниматься физической подготовкой, а не слонялись без дела в свое свободное время по территории зоны.

- Спорт оказывает положительное влияние на заключенных, воспитывает в них моральные качества, дисциплинирует. Такие спортивные мероприятия помогают им вернуться после отбывание срока в социальное общество менее болезненно, - говорит заместитель начальника ИК-26 по кадрам и воспитательной работе подполковник внутренней службы Владимир Устинов.

Замначальника ИК-26 по кадрам и воспитательной работе Владимир Устинов и начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Привозят в колонию профессиональных хоккеистов на соревнования

Руководитель колонии строгого режима подполковник внутренней службы Виталий Ежиков поддерживает спортивных заключенных и проводит для них различные соревнования внутри учреждения. Помимо проведения игр между командами из числа самих осужденных, в ИК-26 в 2015 году приезжали спортсмены хоккейного клуба «Ладья» из Тольятти. Профессиональные хоккеисты в ту игру одержали победу, но дали большую мотивацию тюремной команде для дальнейшего развития. После тяжелых лет пандемии в 2023 году в ИК-26 вновь приехали опытные спортсмены – ХК «Астро-Волга». После несколько лет упорных тренировок осужденные практически на равных сражались с хоккеистами.

23 февраля 2023 году в самарской колонии №26 в Спиридоновке состоялась товарищеская встреча между сборной тюремной командой и сборной хоккейного клуба «Астро-Волга», посвященная Дню защитника Отечества. Приглашенным почетным гостем стал начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Вместе с руководящим составом колонии он обратился с приветственным словом к командам и зрителям.

Руководитель колонии строгого режима Виталий Ежиков и начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Поединок был напряженным, зрители из числа осужденных, сотрудников УФСИН и приглашенных журналистов все три периода не могли оторваться от игры. Осужденные показали свое мастерство на льду, не давая расслабиться опытным спортсменам. Встреча завершилась вничью 5:5.

Впервые встал на коньки в тюрьме

В перерывах между периодами журналисту «Комсомольской правды» удалось поговорить с вратарем хоккейной команды ИК-26, который поделился с нами своей невероятной историей становления как спортсмена.

- До того, как я попал сюда, я ни разу в жизни не стоял на коньках, да и желания особого не было. В колонии я познакомился с ребятами, которые в любую свободную минуту шли на тренировку. Они позвали меня с собой, и с первого раза у меня начало хорошо получаться, мне очень понравилось. После этого я стал ходить в коробку все чаще и чаще, - делится вратарь Александр Ш. – Среди заключенных есть профессиональный хоккеист, который и стал показывать новичкам мастер-классы на льду, а потом уже собралась целая команда. Два года я тренировался, а потом меня взяли в основной состав. Вот уже три сезона я играю с ребятами и защищаю ворота.

Встреча завершилась вничью 5:5. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Александр работает на производстве при исправительном учреждении, а после идет на тренировку. Здесь все как у профессионалов – разминка, силовые тренировки и выход на лед. Летом заключенные поддерживают физическую форму, сдавая нормативы, а как только ударят морозы, они вновь встают на коньки и берут в руки клюшки.

- Форма и инвентарь приобретается за счет средств исправительной колонии и силами спонсоров. Заключенные сами следят за состоянием льда и площадки, мы только можем по запросу предоставить какие-то строительные материалы. Мы гордимся спортивными достижениями наших подопечных, особенно радует, что после освобождения многие продолжают спортивную карьеру, значит, нам удалось направить их на другой путь, - говорит начальник ИК-26 Виталий Ежиков.

«Хоккей помог мне многое осознать»

После отбывания своего наказания Александр Ш. хочет продолжить заниматься хоккеем и играть за любительские команды. Мужчина рад, что тренер из колонии поверил в него и дал возможность показать свои таланты на льду. Заключенный согласен с руководством ИК-26, что подобные воспитательные мероприятия положительно сказываются на заключенных.

- Конечно, тюрьма – это не то место, где люди абсолютно счастливы, но именно спорт помогает нам справиться с агрессией и негативом, ведь весь свой гнев мы можем вбить в лед во время игры или на тренировках. Из коробки ты выходишь уже совсем другим человеком, я за то время, пока играю в хоккей, осознал многое и уже точно могу сказать, чему я хочу посвятить свою дальнейшую жизнь, - признается заключенный.