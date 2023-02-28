В Самаре наградили победителей и призеров конкурса «Клиника года-2022»

С каждым годом конкурс собирает все больше участников. Фото: Екатерина ЖЕВАК.

Это народный конкурс

На днях состоялось долгожданное событие для всей медицинской общественности Самарской губернии. Медиахолдинг «Комсомольская правда» наградил победителей и призеров конкурса «Клиника года-2022».

- Значимость этого мероприятия трудно переоценить: он, как и конкурсы профессионального мастерства, повышает престиж профессии медика, увеличивает мотивацию, сплачивает и одновременно создает здоровую конкурентную среду, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

За 8 лет проведения конкурс стал поистине народным. В нем участвуют государственные и коммерческие клиники из Самары, Тольятти и Сызрани. Сегодня представлено уже 25 номинаций. С сентября по декабрь 2022 года читатели сайта «КП» отдали за любимые клиники и врачей около 50 тысяч голосов.

- В Самарском регионе это очень комфортная площадка для распространения информации о новейших возможностях, современных медицинских технологиях и компетенциях врачей, государственных и частных клиник. Труд последних я бы хотела отметить особо: помимо высокого профессионализма, очень большое значение имеет качество сервиса и оборудования. Высокая оценка наших читателей дает им большие возможности для популяризации позитивного отношения аудитории к частной медицине, - отметила директор Самарского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Шакурова.

Статуэтка для победителей конкурса - символ признания и престижа. Фото: Екатерина ЖЕВАК.

В фокусе - развитие

Торжественная церемония прошла в отеле LOTTESamara.

Особый акцент был сделан на номинации «Вклад в развитие медицины Самары». Важнейшую роль в ней играют муниципальные учреждения из системы обязательного медицинского страхования. Именно они были на передовой в ковидные годы, на их базе созданы центры амбулаторной поликлинической онкопомощи, делающие ее более доступной и качественной. Новые диагностические и лечебные возможности, актуальная маршрутизация пациента, уникальные специалисты и многое другое – за все в совокупности были отмечены Самарские городские больницы № 4, №6 и городская клиническая больница №8.

- Сейчас идет акцент на повышение качества и доступности медпомощи, и высокая оценка наших пациентов (а мы обслуживаем 92 тысяч взрослого населения в Октябрьском районе и 160 тысяч как ЦАОП) – это дорогого стоит, - поблагодарила главный врач Самарской горбольницы №4 Наталья Виктор.

- Такое признание мгновенно лечит эмоциональное выгорание, с которым порой сталкиваются медики, и вдохновляет на профессиональное развитие, - подчеркнул главный врач Самарской горбольницы №6 Рамиль Шамсутдинов.

Памятные дипломы за вклад в развитие медицины Самары вручал генеральный партнер конкурса. Это «АнтенМед», компания-интегратор в сфере здравоохранения, реализующая комплексные проекты для модернизации лечебно-профилактических учреждений и развития медицинской инфраструктуры.

Награду за вклад в развитие медицины Самары главному врачу городской поликлиники №6 (слева) вручил генеральный директор компании "АнтенМед". Фото: Екатерина ЖЕВАК.

Это и производство быстровозводимых модульных медицинских пунктов для небольших и удаленных сел, и всесторонний подход к оснащению операционных и реанимационных отделений крупных больниц.

- Мы полностью погружены в тему развития лечебных учреждений, знаем какие задачи стоят и со многими непосредственно сотрудничаем. Очень рады вручить заслуженные награды клиникам, чей вклад в развитие отрасли отмечают не только профессионалы, но и сами пациенты, - подчеркнул директор компании «АнтенМед», председатель комитета по здравоохранению Самарского регионального отделения «Деловая Россия» Евгений Трофимов.

Компания «АнтенМед» в 2022 году поставила около 10 комплексно оснащенных фельдшерско-акушерских пунктов, сделав медпомощь доступной даже в отдаленных уголках Самарской губернии. А также заключила соглашение о сотрудничестве с клиниками Самарского медуниверситета, в рамках которого уже сейчас реализуется проект по умной операционной, самой современной в Поволжье.

- Умная операционная позволяет хирургам оперировать в самых современных условиях, выводя на дисплей всю необходимую информацию, включая мониторинг данных пациента и текущее состояние микроклимата и оборудования в операционной. Важный момент – то, что все разработки и интеллектуальные системы сделаны полностью в Самаре сотрудниками компании «АнтенМед» и института инновационного развития, входящего в клиники СамГМУ. Это яркий пример импортозамещения, - поделился Евгений Трофимов.

В 2022 году появилась новая добрая традиция: отмечать лучших врачей. Фото: Екатерина ЖЕВАК.

Отметили врачей

В этом году в конкурсе ввели несколько новых номинаций. Например, «Открытие года», где призером стала Клиника инфузионной терапии ClinikSystem, представляющая необычную оздоровительную технологию. Также впервые ввели номинацию «За вклад в высокие достижения в области корпоративной медицины». В ней победила МСЧ №7 ПАО «Тольяттиазот». Более 25 лет она строит на страже здоровья заводчан. В МСЧ есть все условия для профилактики, лечения и восстановления: кабинеты регулярных профосмотров и диспансеризации для раннего выявления опасных заболеваний, а также более 10 узких специалистов, отделение дневного стационара, отделение физиотерапии, кабинет вакцинации и круглосуточный фельдшерский пункт.

МСЧ №7 ПАО «ТОАЗ» получила награду за вклад в развитие корпоративной медицины. Фото: Екатерина ЖЕВАК.

Также впервые в конкурсе отмечали лучших врачей. Мы так устроены, что порой не запоминаем названия клиники, но всегда помним, как зовут доктора, который нам помог. Квалифицированный персонал составляет ядро и престиж любой медицинской клиники. Благодарные пациенты выбрали десять лучших докторов разных специальностей, которым вручили дипломы победителей.

Ведущий церемонии провел розыгрыш призов, партнерами которого стали ИД «КП», ресторан «Перчини» и гипермаркет MetroCash&Carry.

Для гостей выступили певица Дарья Куренкова и вокальный ансамбль Campanella Самарского государственного института культуры под руководством Ксении Плаксиной с гимном, посвященным врачам.

Символично, что одним из партнеров мероприятия стало ЗАО «Чистая Вода», выпускающее питьевую бутилированную воду «КРИСТАЛЬНАЯ». Давно доказано множеством исследований, что употребление чистой воды положительно сказывается на здоровье: уменьшает риски развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердца, дерматитов и т.д.Гости церемонии освежались водой «Минерал баланс» с оптимальным сочетанием микроэлементов.

Звучит гимн врачам в исполнении ансамбля Campanella. Фото: Екатерина ЖЕВАК.

Сладкая кульминация

И какой же праздник без торта! Уже третий год подряд поставить яркую сладкую точку в церемонии награждения «Клиника года» помогает «Самарский булочно-кондитерский комбинат». Чтобы порадовать лучших медиков губернии, кондитеры изготовили торт весом 15 килограммов. Современный дизайн и эффектная подача с огненными фонтанами – это была по-настоящему праздничная кульминация.

Угощение пришлось по вкусу каждому. Бисквитные коржи, пропитанные сладким сиропом, тающие во рту безе и нежный крем - таким сочетанием вкусов запомнился гостям мероприятия праздничный торт от «Самарского БКК». Кондитеры снова проделали колоссальную работу, чтобы праздник завершился грандиозно.

— Мы всегда рады поддержать важные для города и области события. Хорошо, когда проводятся такие мероприятия, они демонстрируют не только степень профессионализма в определенной сфере, но и уровень развития региона в целом, — прокомментировал первый заместитель генерального директора ЗАО «СБКК» Владимир Ерошин.

Украсить праздник вкусным и красивым тортом может каждый. Для этого достаточно обратиться к профессионалам «Самарского булочно-кондитерского комбината».

Праздник украсил 15-килограммовый торт от «Самарского БКК».

После завершения торжественной церемонии - памятные снимки в фотозоне конкурса. С праздником, дорогие медики! До нового конкурса «Клиника года-2023»!