Черные плащи, ботфорты и балаклавы: что будет модно в Самаре весной 2023

Весна уже совсем скоро, самое время обновить гардероб. Фото: предоставлено Лилией Чупахиной.

Весна уже близко, а это лучшее время, чтобы обновить гардероб.

О модных трендах весны «Комсомолке» рассказала самарский стилист и имиджмейкер Лилия Чупахина. Рассказываем, что будет модно в Самаре весной 2023.

Самарский стилист и имиджмейкер Лилия Чупахина.

Какие цвета будут в моде весной 2023 в Самаре

По версии института Pantone, главный цвет наступающей весны - Viva Magenta. Это оттенок красного с малиновым вкраплением, ближе к холодному, но с нотками теплоты.

По словам Лилии, в тренде розовый, особенно в сочетании с красным, тотал-лук из бежевого, монохром из серого, красный - идеально в этом сезоне с синим или с черным, контрастный зеленый.

Розовый в этом сезоне в моде. Фото: предоставлено Лилией Чупахиной.

Если вы выбрали объемный яркий бомбер, то не прогадали. Фото: предоставлено Лилией Чупахиной.

- Также актуален голубой цвет, особенно в комбинаторике с коричневым. Желтый - в сочетании с хаки. Дуэт черного и белого цветов придает динамики, а значит, и молодости. По-прежнему популярны неоновые оттенки, но я не рекомендую носить их в портретной зоне тем, кому за 25 лет, - отмечает Лилия.

Сочетайте голубой и коричневый. Фото: предоставлено Лилией Чупахиной.

Какая верхняя одежда будет в моде весной 2023 в Самаре

В первой половине марта еще можно надевать шубки оверсайз из цветного меха и пальто с мехом, объемные удлиненные бомберы. Хит этой весны - черные удлиненные плащи и тренчи под кожу, особо дерзким можно обернуться в лаковую кожу. Также ультрамодными считаются блестящие, лаковой фактуры, дутые куртки. Капюшоны приветствуются.

Надевать на голову модницы этой весной будут балаклавы, капоры и стеганые капюшоны.

Лилия показывает, какие ботфорты нужно носить этой весной. Фото: предоставлено Лилией Чупахиной.

Какая обувь будет модной весной 2023 в Самаре

Весной 2023 в тренде будет обувь на утяжеляющей платформе, цветные лодочки и ботфорты на каблуке с небольшой сборкой без плотного облегания ноги.