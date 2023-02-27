Квартира в «трейд-ин»: как это работает

Дома ЖК «Сити-Парк» сданы

В качестве первоначального взноса на квартиру многие рассматривают уже имеющееся жилье. Однако, если в наследство достался дом за пределами города или комната в общежитии, продать такую недвижимость гораздо сложнее. Это может занять как несколько месяцев, так и целый год. В поисках покупателя можно потерять драгоценное время, пока растут цены на квартиры. Именно поэтому Корпорация «Кошелев» предлагаем востребованную на рынке недвижимости услугу «трейд-ин» - обмен старого жилья на новое.

Покупателю достаточно выбрать подходящую квартиру в строящихся жилых комплексах нового района Кошелев-Парк – ЖК «Видный 2» или «Сити-Парк». Все остальные хлопоты: поиск покупателя, выход на сделку, оформление документов, возьмет на себя сотрудник отдела вторичной недвижимости Корпорации «Кошелев».

Приятный бонус для клиентов! Воспользовавшись услугой «трейд-ин», покупатель получает скидку 50 тысяч рублей на новую квартиру в строящемся или готовом жилом комплексе. Это существенная экономия на услугах риэлтора и расходах на рекламу.

Марсель Богуманов, специалист отдела вторичной недвижимости

Марсель Богуманов, специалист отдела вторичной недвижимости:

- Сделка с недвижимостью требует оформления массы документов, а двойная параллельная сделка – в два раза больше бумажной волокиты, особенно когда имеются дополнительные сложности – старое жилье находится в обременении у банка или в квартире имеют долю несовершеннолетние. В отделе вторичной недвижимости Корпорации «Кошелев»все сотрудники специализируются на таких сделках.

4 причины воспользоваться программой «трейд-ин»

- Новая квартира забронирована за покупателем. Это своего рода страховка, которая гарантирует, что новое жилье не перейдет кому-нибудь другому.

- Договор действует два месяца, в течение этого времени стоимость новой квартиры фиксированная и не повышается. Если не удалось быстро найти покупателей на старую квартиру, соглашение можно продлить.

- У покупателя не будет дополнительных расходов на проведение экспертной оценки, рекламу или сбор документов.

- Корпорация «Кошелев» находит покупателя самостоятельно! При этом вы не тратите своё время на поиски, а просто получаете результат. Специалисты отдела вторичной недвижимости ведут весь процесс от продажи до получения клиентом всей суммы за квартиру.

Узнать подробности и получить консультацию менеджера отдела продаж можно по телефону 8 (846) 331-1000.