Не нюхай — умрешь: самарцев пугают сообщениями в мессенджерах о женщине с ядовитыми духами

В полиции назвали фейком сообщения о даме, предлагающей понюхать смертельные духи Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Самарской области взбудоражили сообщения о «женщине с духами», которые начали активно рассылать в мессенджерах. Неизвестные уверяют, что эта дама предлагает понюхать ядовитые духи, из-за которых якобы наступает мгновенная смерть. «КП-Самара» обратилась в полицию и выяснила все подробности о загадочной незнакомке.

Рассылают тревожные сообщения в мессенджерах

Так, сейчас самарцы активно рассылают друг другу в мессенджерах сообщение с двумя аудиозаписями. На одной мужской голос говорит, что к нему подошла женщина в светлой шубке и шапке и предложила понюхать духи. Однако тот отказался:

— В общем, такая ситуация в Луганске процветала: дают какие-то пробники понюхать, потом человек загибается.

На другой аудиозаписи некая женщина говорит, что «ядовитые духи» уже добрались до Томска. Якобы те, кто их понюхает, рискует едва ли не мгновенно расстаться с жизнью.

— В Томске уже предлагают нюхать какие-то духи. Предупредите знакомых, передайте им, что потом смерть наступает через какое-то время, — говорится в сообщении.

«Женщина с духами» — это фейк

Оба голоса призывают рассказать о «женщине с духами» всем знакомым и разослать эти сообщения в различные чаты. В итоге информация о подозрительной даме разлетелась по нескольким городам страны. К примеру, подобные сообщения появились в мессенджерах Ставрополя и Новосибирска. Теперь они добрались и до Самары. Однако паниковать не стоит. Все эти слухи о ядовитых духах — фейк.

— Информация о женщине, якобы предлагающей отравленные духи на улице жителям Самарской области, не соответствует действительности. Подобные сообщения рассылаются по всей стране и являются фейковыми, — рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что никакие заявления на «женщину с духами» в самарскую полицию не поступали. Добавим, хотя информация оказалась ложной, жителям региона все же стоит быть осторожнее и бдительнее. Не стоит ничего нюхать, пить или есть из рук незнакомцев.

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