Как рождается качество современных российских моторных масел

При поступлении на завод сырье дважды проходит контроль качества. Фото: предоставлены НЗМП.

Сейчас в России зарегистрировано более 43,7 миллионов легковых автомобилей, 2,6 млн грузовиков и около 365 тысяч автобусов. Ежедневно эту армию двигателей омывают миллионы литров моторного масла, которое может стать залогом надежности и долголетия машин и снизить их влияние на окружающую среду. Масла используются в металлургии, тяжелом машиностроении, добыче сырья, на железной дороге – словом, везде, где есть машины и механизмы. Как сегодня российские производители контролируют качество и экологичность моторных масел? Готовы ли они заменить импорт? В День качества «КП» изучает нюансы производства масел и присадок в России.

От скважины до канистры

Производственный процесс моторных масел основывается на строго регламентируемых параметрах, ГОСТах и ТУ. Сложно найти другую производственную отрасль, в которой контроль качества выполняется буквально непрерывно на всех этапах, что называется, от скважины до канистры.

Вот, например, как происходит этот процесс на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, где ежесуточно по показателям качества проводится более 2 тысяч испытаний.

На каждом этапе производства — свой контроль.Процесс приготовления товарного масла полностью контролирует компьютер. Фото: предоставлены НЗМП.

Контроль №1 – входного сырья, масляных фракций, поступающих с нефтеперерабатывающего завода. Который, разумеется, гарантирует высокое качество своей исходящей продукции. Но правило входящей проверки – нерушимое.

Контроль №2 – анализ качества масляных фракций, закачанных в резервуары. Казалось бы, что может произойти на пути между приемкой и местом хранения? В теории есть микроскопический шанс нецелевого смешивания в процессе перекачки из-за нюансов работы насосного оборудования, состояния трубопроводов, человеческого фактора. Но на практике за 24 года работы завода рутинный лабораторный анализ показывал полное соответствие эталону.

Контроль №3 – анализ сырья на входе на каждую технологическую установку (всего их семь), анализ промежуточных продуктов во время техпроцесса и анализ целевой продукции на выходе с установки. Данный контроль нужен для проверки стабильности технологического режима каждой из установок. На этом этапе заканчивается производство базовых компонентов, из которых на 70% состоит будущее товарное масло – того, которое покупает потребитель.

Ежесуточно на заводе выполняются 2 тысячи испытаний по показателям качества. Фото: предоставлены НЗМП.

Контроль №4 – после того, как базовые компоненты поступили в резервуары. Это проверка на основные показатели качества, вязкость, содержание серы и другие параметры, влияющие не только на качество готового продукта, но и на отбор для использования в той или иной «рецептуре».

Наступает самая главная стадия производства – приготовление товарного масла. Процесс полностью автоматизирован. Рецептура заведена в компьютер, который рассчитывает дозировку компонентов. Оператор вводит только номера резервуаров, откуда они поступят, и конечный объем продукта. После приготовления – контроль №5 паспортизация готового продукта на соответствие ГОСТам, ТУ и СТО.

После этого товар отправляется на дальнейшую отгрузку клиентам и контроль №6. Если масло поедет в вагонах-цистернах – из каждой возьмут пробу. Грузят в автобойлеры – и оттуда сделают анализ. И, конечно, проконтролируют каждую партию масла в канистрах.

И так – для каждой разновидности товарной продукции, а всего в ассортименте завода более 200 видов масел и 20 наименований присадочной продукции.

Каждая партия продукции проверена на качество. Фото: предоставлены НЗМП.

Видят каждую молекулу

В контроль качества так или иначе вовлечен каждый заводчанин, работающий с техпроцессом. Но святая святых производства – заводская лаборатория, аккредитованная в системе Росаккредитации. Она состоит из трех подразделений. Лаборатория №3, ведет промежуточный контроль на установках и по товарным партиям масел на всех стадиях. Лаборатория №6 проверяет входящую на завод продукцию, работает с присадками. Исследовательский отдел разрабатывает рецептуры новых продуктов, мониторит техпроцессы. Здесь проводят более 30 испытаний, в том числе 9 уникальных, моделирующих техпроцесс на заводе. Оборудование позволяет буквально разобрать на молекулы исследуемую пробу и при малейшем отклонении выяснить, что, когда и почему пошло не так. Это помогает технологам корректировать режим, чтобы качество готового продукта всегда было на высоте.

Вся продукция соответствует ГОСТам и ТУ. Фото: предоставлены НЗМП.

На уровне евростандартов

Идея отказаться от импортных составляющих в производстве российских моторных масел далеко не новая. К моменту, когда наши предприятия столкнулись с санкциями образца 2022 года, немалую долю присадок для изготовления масел обеспечивали длясебя на внутреннем рынке.

Сегодня Новокуйбышевский завод масел и присадок для собственного производства выпускаетпорядка 70-80% минеральной основы и имеет два собственных производства присадок, которые закрывают примерно 30-40% собственно потребности. Часть отгружается на предприятия аналогичного профиля компании, причем с каждым годом эта доля увеличивается.

- В России достаточно производств, чья продукция не уступает импортным аналогам, –подчеркивает Юрий Хорошев, главный технолог НЗМП. - У нас действуют очень строгие нормативы, и по факту качество отечественных присадок и товарных масел абсолютно конкурентоспособно.