Как «заморозить» тарифы на электроэнергию лично для себя

Найден способ сэкономить на оплате электроэнергии до конца 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анонсированное повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря – обсуждаемая тема. Ожидается, что вскоре выйдет постановление правительства РФ об этом решении. Точные цифры возможного роста тарифов по Самарской области пока неизвестны, а в среднем по России они могут подняться на 9%. «Комсомолка» решила выяснить, могут ли наши читатели смягчить для себя это подорожание и сэкономить на оплате коммуналки. Ранее была такая возможность: передать энергетикам показания счетчиков за два месяца вперед и оплатить электроэнергию по текущему тарифу. Действует ли она сейчас?

Мы обратились к экспертам ЖКХ и получили ответ, что законодательство передавать показания и оплачивать энергоресурс авансом пока не запрещает. А значит, можно за ближайшие пару месяцев оплатить электричество по нынешним ценам.

Как это сделать? Подсчитайте, сколько примерно электроэнергии вы тратите ежемесячно. Допустим, это будет 300 киловатт. Умножьте цифру на два (600 КВт) и прибавьте ее к текущим цифрам на счетчике (например, счетчик показывает 35320 КВт, добавьте 600 КВт). Именно последнюю цифру нужно будет сообщить с 15 по 25 число, когда вы будете передавать показания счетчика в энергосбыт. Аналогичные действия можно провести, если у вас двухтарифный счетчик. А за декабрь и январь вы покажете энергетикам нулевое потребление, пользуясь киловаттами, оплаченными в ноябре. Все – вы сэкономили!

Важный момент: нет смысла вносить аванс без передачи показаний! Это не «заморозит» тарифы. Чтобы оплатить электроэнергию по «старым» ценам, нужно прежде всего передать показания счетчика с запасом на два месяца, а уже потом оплатить счет. И, к сожалению, эта способ не доступен тем, у кого стоят автоматические счётчики, которые сами передают показания.