В Новокуйбышевске оптимизировали рецептуру приготовления дорожного битума

Надежность дорог во многом зависит от качества битума, который использовался при их строительстве. Фото АО "НК НПЗ"

НАШЕ, САМАРСКОЕ

Во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества - характеристики, определяющей ценность абсолютно любого товара или услуги. От него зависит вообще все - качество жизни, например, складывается от уровня качественности различных факторов, на нее влияющих - экологии, здравоохранения, образования, инфраструктуры, дорог. Значимость хороших, ровных, долговечных дорог вряд ли можно переоценить - это и время, за которое врач доедет до пациента, чтобы спасти ему жизнь, и снабжение городов и поселков всем необходимым, и, конечно, нервы и силы бесчисленной армии водителей и автолюбителей. Общая длина дорог в нашей стране составляет более 1 миллиона 145 тысяч километров - этого бы хватило, чтобы опоясать Землю по экватору около 30 раз. Поэтому битум, необходимый для строительства дорог, можно назвать по-настоящему стратегическим для России продуктом, а повышение его качества - государственной важности делом. Битум производства Новокуйбышевского НПЗ в узких кругах дорожных строителей знаменит: он использовался для прокладки магистралей Краснодарского края, Поволжья и центральных регионов России. Оценить его качество имели возможность гости со всего света - дорожный битум отгружали для строительства дорог и олимпийских объектов в Сочи и магистралей Самарской области в преддверии Чемпионата мира по футболу. Дорожное строительство - не единственная сфера применения битума: он также используется и в производстве строительных растворов, изоляционных мастик, покрытий, кровельных материалов, при возведении мостов и виадуков. Ценный продукт изготавливают в Новокуйбышевске на протяжении уже 60 лет, и благодаря оптимизации технологии, за последние два года предприятие достигло исторического максимума производства битума - 235 тысяч тонн в год. Внедренные технические решения, повысившие производительность битумной установки, стали ответом на повышенный спрос со стороны дорожно-строительной отрасли регионов Поволжья. Сегодня востребованность битума производства НК НПЗ по-прежнему высока.

РЕЦИКЛИНГ В ПОМОЩЬ

Заводские технологи оптимизировали рецептуру приготовления дорожного битума марки БНД с улучшенными потребительскими свойствами за счет увеличения использования в качестве сырья пропановой деасфальтизации. Применение данного остаточного нефтепродукта обеспечило высокое качество выработки высокомаржинальной продукции, а также позволило увеличить глубину переработки нефти на предприятии до 76,21%. Уникальность процесса состоит в том, что битумная установка берет на себя переработку самых тяжелых остатков нефтепереработки, превращая их в ценный, качественный товар. - Был подобран новый компонентный состав сырья для производства битума. В его основе лежит вовлечение экстракта деасфальтизации нефтяных остатков - гудрона, который поставляется с Новокуйбышевского завода масел и присадок, - рассказал начальник установки 19/2 Андрей Хитев. - Эффективность достигнута за счет экономии дизельного топлива, места хранения и использования значительно более дешевого сырья. Это не новая схема, ранее метод использовался как запасной вариант. Использование экстракта деасфальтизации также положительно повлияло на один из главных показателей качества производимого битума - растяжимость. Усилия специалистов НК НПЗ в части повышения эффективности производства битума были отмечены руководством «РН-Битум», а качество продукта - дипломами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По характеристикам битум отличается пластичностью, растяжимостью, устойчивостью к деформации, устойчивостью к морозам. А значит, и долговечностью, которая так нужна российским дорогам!