В Самаре проходит выставка товаров из Узбекистана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 15 по 16 ноября в Самаре проходит необычная ярмарка - Узбекская. Фотокорреспондент «КП-Самара» отправилась посмотреть, что там интересного. Показываем пять самых интересных товаров с узбекской ярмарки в Самаре.

Вместо плова – двери из ореха

На входе в выставочную зону в «Агропарке» встречают две изобильные инсталляции из фруктов. Сразу хочется верить, что вот он - портал в восточную сказку из хмурого самарского ноября. И что если первое впечатление совпало с ожиданиями, то и дальше будет так же: удастся накупить узбекских сладостей, выпить чаю из пиалы и возможно даже отведать плов. Но с первого же шага ассортимент товаров начинает удивлять. Первым делом в поле зрения попадает огромная резная дверь и высоченная колонна. Мужчина, представившийся Бахтияром, встает рядом и кажется очень маленьким на фоне своих товаров.

Огромные резные двери изготавливают из ореха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это национальная узбекская резьба и мы очень надеемся, что наша продукция заинтересует самарцев, - говорит он.

Удивить соседей необычной дверью из дерева (в основном для изготовления используют орех) стоит недешево: от 300 долларов за квадратный метр.

Ковер ткали втроем два года

Следующий стенд, который привлекает внимание, украшен коврами: замысловатые, из натурального шелка и, как уверяет продавец, ручной работы. Он показывает самый большой из них - 2 на 3 метра - и говорит, что над ним трудились 3 человека в течение двух лет. Стоит такое великолепие 20 000 долларов. Есть варианты поменьше и, соответственно, дешевле: от 500 долларов.

Настоящие узбекские ковры - недешевое удовольствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От таких цен кружится голова и хочется «заземлиться». Поэтому, когда вижу привычные и традиционно узбекские в моем понимании товары - расписную посуду, тюбетейки и ножи, сразу устремляясь к ним.

Расписная посуда - традиционный национальный сувенир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Почем?- спрашиваю с надеждой, указывая на высокий кувшин.

В ответ слышу, что три тысячи. Видимо, тоже ручная работа. Действительно красиво, но на посещение этой ярмарки был заложен меньший бюджет.

Сухофрукты и свекла

С надеждой, что может хоть продукты порадуют ценой, отправляюсь к стенду с разноцветными пакетиками из сухофруктов и не только: есть там и морковь сушеная, и свекла и даже обычная капуста.

Ярмарка порадует изобилием ароматных сухофруктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Дыня, сделанная из солнца, - продавец открывает один из пакетиков.

Потом достает сушеную клубнику, которая больше похожа на искусственную, но на вкус оказывается сладкой и нежной. Ценовой диапазон, в котором продают необычные продукты, наконец-то радует: 50-70 рублей.

На выставку привезли много деловой одежды узбекских производителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выходе привлекает внимание стенд с мужской одеждой. Она кажется качественной и стильной, но в розницу, к сожалению, не продается: только опт.

Как говорят участники ярмарки, завтра последний день ее работы - можно успеть что-то присмотреть для себя.