Хотели напугать, а испугались сами: в Самарской области отчаянная продавщица заставила сбежать разбойников в самодельных балаклавах

Полицейские задержали пугливых разбойников в течение нескольких часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские по горячим следам раскрыли дерзкое нападение на магазин. Разбойники в масках покусились на торговую точку по улице Красильникова в Сызрани. Преступники хотели поживиться продуктами, но наткнулись на яростное сопротивление женщины-продавца.

Хотели напугать, но испугались сами

Все случилось в понедельник, 14 ноября 2022 года. В тот вечер в магазин зашли двое необычных покупателей — на них были надеты шапки с прорезями для глаз. В руках они держали нож. Преступники пригрозили продавцу холодным оружием и попытались похитить товар.

Разбойники хотели взять продукты, но смогли отобрать только две бутылки пива. Сотрудница торговой точки до последнего «билась» за товар. Она спутала злодеям все планы, испугав своим активным сопротивлением. Женщина умудрилась сорвать с одного из мужчин «маску». После этого «посетители» убежали и скрылись в ближайших дворах. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские.

Один из преступников оставил в магазине след от своей обуви Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оставили следы и дырявую шапку

— Эксперты нашли на полу магазина бежевую шапку с прорезями для глаз, а также следы обуви и пальцев рук. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев и провели поквартирный обход, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Продавщица сорвала с разбойника шапку с прорезями для глаз Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На розыск предполагаемых преступников много времени не ушло. Ими оказались 19-летний житель Сызрани, который уже был судим за кражу и грабеж, и его 20-летний приятель, тоже привлекавшийся за кражу. Молодых людей задержали. В квартире 19-летнего парня нашли кроссовки, подошва которых полностью совпала со следом, оставленным в магазине.

Подошвы кроссовок 19-летнего задержанного совпали со следом в магазине Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Молодые люди признали вину и рассказали, что нападение планировали заранее. Они хотели похитить продукты, чтобы продать их, а затем потратить деньги. В итоге смогли отобрать только две бутылки пива, которые успели распить. Нож выкинули, когда убегали, — отметили в облглавке.

В отношении парней возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В среду, 16 ноября 2022 года, им избрали меру пресечения. 19-летнего парня отправили в СИЗО, а его 20-летнего товарища — под домашний арест. Ведется следствие.

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