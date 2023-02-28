Клиническому госпиталю «Мать и дитя» в Самаре исполнилось 5 лет

Фото: предоставлено ИДК

26 июня 2016 года прошла закладка камня нового медицинского учреждения в Самаре, а уже 5 марта 2018 года клинический госпиталь ИДК открылся. За 5 лет работы через госпиталь прошли 260 000 пациентов, в нем провели более 22 000 операций, врачи помогли появиться на свет почти 4000 малышам. Ежегодно здесь выполняется более 10 000 лучевых и более 35 000 ультразвуковых исследований

Современные и высокотехнологичные госпитали «Мать и дитя» есть только в 10 городах России – и Самара один из них. Поэтому сюда приезжают пациенты со всей области и соседних регионов, чтобы получить профессиональную медицинскую помощь на европейском уровне в комфортных условиях.

Сегодня госпиталь оказывает полный спектр амбулаторных и стационарных услуг для взрослых и детей с использованием и инновационного оборудования. Шестиэтажный медицинский центр полностью отвечает международным стандартам, а докторский состав долгое время остается ключевым поводом для гордости компании – здесь работают известные высококвалифицированные представители разных направлений: по лечению бесплодия, ведению беременности и родов, оперативной гинекологии, урологии, лечению онкологических заболеваний в том числе с проведением курсов химиотерапии, травматологии и ортопедии, кардиологии (госпиталь является дежурным медицинским учреждением, оказывающим помощь по ОКС), хирургии, а также взрослой и детской поликлиники и стационару, диагностике экспертного уровня и многому другому.

За лечением едут со всех концов света

В компании есть собственная мощная лабораторная база, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, лучевой диагностики, эндоскопии. В Самару приезжают пациенты более чем из 30 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, есть пациенты из Европейских государств.

В медучреждении имеется собственная лаборатория Фото: предоставлено ИДК

В госпитале проводят операции по профилям гинекологии, кардиологии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, урологии и онкологии – их результаты осчастливили сотни людей, уже потерявших надежду.

Медицинская помощь предоставляется как на коммерческой основе, так и в рамках программ ОМС и ВМП. В госпиталь обращаются пациенты за медицинской помощью по направлениям: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), лапараскопические операции в гинекологии, лечение онкологических заболеваний в том числе с проведением курсов химиотерапии, эндопротезирование суставов, урологические операции, сердечно-сосудистые операции («Мать и дитя» является дежурным медицинским учреждением, оказывающим помощь по острому коронарному синдрому (ОКС), лучевая диагностика (МРТ, КТ, маммография).Эффективное лечение невозможно без качественной высокоточной диагностики, и этому вопросу в госпитале «ИДК» уделяют огромное внимание. В собственной лаборатории проводится более 1000 различных исследований для взрослых и детей, а аппаратную диагностику доверяют только прогрессивным системам от ведущих мировых производителей. Здесь представлены магнитно-резонансная томография (в том числе МРТ сердца и МРТ плода), компьютерная томография, а также цифровой рентген и маммография с томосинтезом. В госпитале доступна и диагностика COVID-19: работает ПЦР-лаборатория с широким спектром исследований.

В госпитале комфортные палаты Фото: предоставлено ИДК

Клинический Госпиталь ИДК сегодня это:

• Европейский уровень оказания медицинской помощи и комфорта пребывания

• Высокотехнологичная медицина

• Инновационное оборудование

• Компетентные специалисты

• Полный спектр амбулаторных и стационарных услуг для взрослых и детей

• Комплексный индивидуальный подход к пациенту

• Точность диагностики в кратчайшие сроки

• Современные лечебные и реабилитационные технологии для быстрого восстановления к активному образу жизни.

• Система контроля качества лечения и безопасности пациентов

У Клинического Госпиталя ИДК большое будущее, масштабные цели и главная миссия – помогать пациентам жить полноценной здоровой жизнью.

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