Бой Дацик – Мондрагон на Ural FC 2 в Самаре: когда пройдет, где состоится, где смотреть, как купить билеты

Самый противоречивый боец России придет в Самару. Фото: Олег ЗОЛОТО

Промоушен Ural Fighting Championship планирует привезти в Самару гигантов смешанных единоборств – самого противоречивого бойца России Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и бразильского тяжеловеса Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса. Рассказываем все про предстоящий бой Бой Дацик – Мондрагон на Ural FC 2 в Самаре: когда пройдет, где состоится, где смотреть и как купить билеты.

Когда пройдет бой Бой Дацик – Мондрагон на Ural FC 2 в Самаре

Поединок запланирован на 25 марта. Пройдет он во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого на улице Молодогвардейской в Самаре. Бой пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

- Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос хорошо известен по выступлениям в смешанных единоборствах. В его послужном списке 69 боев в ММА, в 44-х встречах бразилец выходил победителем. Мондрагон отлично знаком российской аудитории по поединкам с такими соперниками как Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов, - рассказали о сопернике Вячеслава Дацика в Ural FC.

Дацик же прекрасно известен всем любителям единоборств. Его называют самым противоречивым и самым одиозным бойцом в России. И на то есть причины – Рыжий Тарзан лежал в психиатрической больнице, грабил салоны сотовой связи, больше 10 лет был под стражей.

- Любое появление Дацика в ринге или октагоне — это большое событие для российских единоборств, - отмечает генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин. - Сейчас у Вячеслава будет возможность вспомнить о своем опыте выступлений в кикбоксинге, о котором он так любит говорить. Вячеслав и Мондрагон — совершенно разные по конституции бойцы, но объединяет их одно — наличие пушечного удара и желание зарубиться. Поэтому я на 100% уверен, что нас ожидает зрелищное противостояние, по итогам которого зрители останутся в восторге.

Ural FC 2 пройдет 25 марта.

Кто еще будет биться на Ural FC 2

Всего в этот вечер запланированы 15 поединков. Часть пройдет по правилам ММА, часть – по правилам К-1.

В главном карде сойдутся чемпион России, Европы и мира по смешанным единоборствам Алибег Расулов и боец из Кыргызстана Эдил Эсенгулов. Бой пройдет по правилам ММА.

Самарская публика увидит и своих бойцов. В клетку выйдут два местных тяжеловеса - Шамиль Абасов и Рамис Терегулов.

- Чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу и мастер спорта по ММА Шамиль Абасов проведет поединок по правилам К-1 в ММА-перчатках против мастера спорта по кикбоксингу и боксу россиянина Алексея Голуба, также известного по выступлениям на голых кулаках, - рассказали в Ural FC.

Рамис Терегулов, многократный чемпион мира по ММА и панкратиону, сойдется в клетке с бойцом из Узбекистана Муродбеком Азимовым. Бой пройдет по правилам ММА.

На Ural FC 2 приедут бойцы из России, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Где смотреть бой Дацик – Мондрагон на Ural FC 2 в Самаре

Во-первых, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого на улице Молодогвардейской. Начнется вечер единоборств в 18:00. Если же попасть туда не получится, Ural FC 2 в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Купить билеты на бой Дацик – Мондрагон на Ural FC 2 в Самаре

Билеты на Ural FC 2 в Самаре продаже. Цены начинаются от 500 рублей. Самые дорогие билеты на вечер единоборств продают за 50 тысяч – они у самого ринга и рядом с местом, где бойцы пойдут к клетке.