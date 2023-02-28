Лидер гонки бомбардиров вместо вундеркинда: итоги зимней трансферной кампании «Крыльев Советов»

Новички сразу же начали приносить пользу "Крыльям Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили зимнюю трансферную кампанию. Журналист «КП-Самара» проанализировал ее итоги. Рассказываем, с кем из игроков в команде попрощались, а кто, напротив, пополнил ее ряды.

Продали двух игроков

В самом начале зимней трансферной кампании самарцы продали двух футболистов в московский «Локомотив». Это полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков.

Согласно официальной версии событий, на предложение «Локомотива» изначально «Крылья» ответили отказом, и тогда «железнодорожники» активировали опцию выкупа, имевшуюся в контрактах футболистах. По ряду данных, она составляла 200 млн рублей у каждого.

В сети и в СМИ назывались разные итоговые цифры этого трансфера. Согласно данным портала Transfermarkt, Пиняев и Глушенков были проданы за 2,6 млн евро каждый. При этом ранее Пиняев был куплен у «Чертаново» за 500 тыс. евро, а Глушенков у «Спартака» - за 1,8 млн.

Слухи отправляли в «Локо» также Ежова и Соколова, но эти трансферы не состоялись, хотя в случае с Соколовым переход пока просто отложен на полгода.

Отправили в аренду 8 игроков

Из тех, кто отправлен играть в аренду в другие клубы, в первой части сезона в «Крыльях» играли четверо.

Самым «основным» из этой четверки был хорватский защитник Матео Барач. Он отправился играть в бельгийский «Остенде». По официальной версии, хорват попросился в аренду из-за недостатка игровой практики в «Крыльях», так как он проиграл конкуренцию в основе Роману Евгеньеву.

Также за игровой практикой отправился в астраханский «Волгарь» полузащитник Данил Липовой, а в услугах его коллеги по амплуа Владимира Хубулова был заинтересован главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев.

Еще один полузащитник - Артем Соколов — остаток сезона проведет в «Пари НН». Изначально предполагалось, что футболист отправится в Нижний Новгород, будучи предварительно выкупленным московским «Локомотивом». Но из столичного клуба в нижегородском уже играют два арендованных игрока, а по регламенту больше двух футболистов из одного клуба в аренде не разрешено, поэтому Соколов отправился в Нижний пока в качестве игрока «Крыльев», а в «Локо» перейдет уже в летний период.

Четыре других молодых футболиста принадлежат «Крыльям», но за самарский клуб в первой части сезона заявлены не были.

Защитник Дмитрий Прищепа доиграет остаток сезона в волгоградском «Роторе», и на этом соглашение белорусского футболиста с «Крыльями» завершится. Еще один защитник — Ян Гудков — весну проведет в ивановском «Текстильщике». Полузащитник Леонид Герчиков арендован московским «Велесом».

Ближе всех к тому, чтобы все-таки оказаться в «Крыльях», - полузащитник Никита Салтыков. Он нынешней весной будет адаптироваться ко «взрослому» футболу в тольяттинском «Акроне», где закроет позицию «лимитчика» - молодого игрока, который обязательно должен находиться на поле согласно регламенту соревнований в ФНЛ.

Приобрели 6 игроков

Владимир Писарский. В документах РПЛ форвард все еще значится как Сычевой, так как пока не поменял паспортные данные. Лучший бомбардир первой части сезона в РПЛ (наряду со спартаковцем Промесом) был приобретен у «Оренбурга» сразу же, как стало известно об уходе Глушенкова.

«Крылья» активировали опцию выкупа в размере 100 млн рублей, которая появилась в контракте Сычевого/Писарского как раз незадолго до перехода. При этом в соглашении с «Крыльями», согласно инсайдерской информации, прописана сумма выкупа для других клубов уже в 1 млрд рублей. Исключение для питерского «Зенита» (куда Писарский мог уйти этой зимой, но предпочел «Крылья») - 200 млн рублей, но не ранее чем через полтора года. Сам же контракт рассчитан на 3,5 года.

Этот актив уже начал давать плоды самарскому клубу. Владимир забил гол в кубковом матче «Динамо» и ярко и стильно его отпраздновал, принося дивиденды «Крыльям» также и в медиапространстве.

Владимир Писарский стильно отпраздновал первый гол за "Крылья". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бенхамин Гарре. Также заключил контракт с «Крыльями» на 3,5 года. Призван заменить на фланге атаки Пиняева. Молод, техничен, поиграл 4 года в системе «Манчестер Сити», внук чемпиона мира в составе сборной Аргентины. В первом официальном матче на Кубок запомнился и понравился болельщикам.

Сумма выкупа составила, по данным из СМИ, 2,8 млн евро, с одним условием: половиной от прибыли с последующей продажи футболиста самарский клуб поделится с аргентинским «Расингом».

Николай Рассказов. Достался «Крыльям» фактически бесплатно. Соглашение с защитником также заключено на 3,5 года. Скепсис в его отношении базировался прежде всего на хейте со стороны спартаковских болельщиков. В «Крыльях» пока проявляет себя как отличный распасовщик. В первом же матче на сборах Рассказов отдал две голевые передачи на Цыпченко. В кубковом матче с «Динамо», выйдя на замену ближе к концу игры, успел сделать два потенциально голевых ассиста, один из которых преобразовался в победный мяч Зуева.

Александр Зуев. Перешел из «Химок» на самом «флажке» дозаявочной кампании в качестве свободного агента. Его качества известны тренерскому штабу, за «Крылья» он уже провел полгода на заре своей игровой карьеры, весной 2017 года. Тем не менее затянувшийся период не очень яркой игры полузащитника заставил относиться к игроку с осторожностью, и соглашение заключено только до конца текущего сезона.

Однако пока его КПД зашкаливает. Выйдя на замену в конце игры с «Динамо», именно Зуев точным ударом принес победу «Крыльям» в первом кубковом матче года.

Александр Зуев забил за "Крылья" едва ли не первым касанием. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Владислав Шитов. В первой части сезона этот футболист находился в «Крыльях» в аренде и успел забить два мяча. Теперь он выкуплен у «Спартака», причем в 3,5-годичном соглашении, как утверждают инсайдеры, есть опция обратного выкупа игрока столичным клубом в размере 300 млн рублей. Сейчас он достался «Крыльям» (по данным Transfermarkt) за 500 тыс. евро (40 млн рублей).

«Дебют» молодого форварда за «Крылья» в новом качестве сложно назвать удачным: с его не лучшей передачи на чужой половине поля пришла голевая контратака «Динамо». Но тренерский штаб самарской команды знает сильные стороны Шитова и намерен развивать их.

Иван Бобер. Трансфер на перспективу. 17-летний полузащитник, призывавшийся под знамена юношеских сборных (где демонстрировал завидную результативность), заключил контракт на 2 года, но пока, скорее всего, пока будет играть за молодежную команду. Иван — сын легендарного для Самары футболиста Антона Бобра.

Кроме того, «Крылья Советов» продлили контракты с защитниками Гленном Бейлом и Романом Евгеньевым.