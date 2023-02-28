Выкрикивают пошлости и несутся в гардероб: самарские актеры рассказали, что их раздражает в зрителях

Иногда поведение зрителей очень удивляет актеров. Фото: Алиса ТИТКО

Женщины и мужчины в красивых нарядах постепенно заполняют партер. Гости рассматривают величественные колонны и ждут, когда откроется занавес.

- Уважаемые зрители! Просим вас на время спектакля отключить мобильные телефоны. Спасибо, - говорит диктор перед началом театрального представления.

Свет выключается, открывается занавес, в зале полнейшая тишина: люди в ожидании магии театра. А что же происходит там, по ту сторону занавеса? Как выглядит театральная постановка глазами действующих лиц? Самарские актеры на условиях анонимности рассказали, что их расстраивает и раздражает в зрителях.

Некоторые очень громко разговаривают

Со сцены перешептывания не так хорошо слышны, как с соседних рядов, но в зале иногда попадаются люди, которые говорят совсем не шепотом. Меня, профессионального актера, это не сбивает, но на сцене есть и начинающие артисты, и им гораздо тяжелее.

Тоже самое с телефонами. Перед началом спектакля зрителей просят выключит телефоны, но многие игнорируют.

- Алло! Я в театре, перезвоню! Да, в театре. Да не знаю! На балете каком-то, жена затащила, - слушал я недавно со сцены.

Приятного в этом было мало.

«Девушка фотографировала мою пятую точку»

В последние годы участились крики из зала и, что самое удивительное, кричат дамочки.

Причмокивание, громкое обсуждение тел артистов, пошлости – все это неприемлемо. Девушки, мы вас видим, поэтому не надо даже в шутку заигрывать бровями и выкрикивать «комплименты». Не так давно мой коллега рассказал, что одна юная леди пыталась сфотографировать мою пятую точку во время выступления.

В театр в спортивках

Очень грустно, когда вижу, что люди приходят в театр в повседневной одежде. Лично меня всегда учили, что театр - храм культуры и нужно одеваться подобающе. Жаль, что традиция наряжаться, выходя в свет, угасает и молодое поколение приходит в джинсах или в спортивках.

Не надо гуглить

Хотелось бы, чтобы зрители чаще бывали в театре и приходили подготовленными. Либретто или краткое содержание можно прочитать за несколько минут, пока едешь в театр или в зале перед спектаклем. Лучше всего купить программку, где подробно написано именно о постановке. Тогда самим будет проще и не придется гуглить во время постановки, что же происходит на сцене.

Не дарят цветы

Это, кстати, тоже актуальная тема. Люди практически перестали дарить цветы артистам. Это печально. Раньше даже как-то заведено было, что после выступления ведущим солистам дарили по букету, сейчас все иначе.

Сложно похлопать

Мне не нравится, когда люди не хлопают после законченных номеров. Это же похвала артиста. Это касается, в основном, музыкального театра. Мы стараемся, постоянно тренируемся и, конечно же, после многократного тура, задыхаясь от физической нагрузки, хочется услышать одобрение зрителей. Тоже самое касается аплодисментов после завершения спектакля. Ну неужели сложно похлопать всем актерам лишние пару минут. Если вам не понравилось - не хлопайте, но, пожалуйста, не заставляйте нас лицезреть ваши спины, когда вы демонстративно покидаете зал.

Быстрее в гардероб

Самый проблемный для меня тип людей, который бесит меня больше всех остальных - торопыги, которые бегут, сломя голову, в гардероб. Вы не только игнорируете выход на поклон актеров, но и мешаете остальным. Пока вы сидели на местах, мы выкладывались на 200%, да так, что после выступления мы с ног валимся. А вам быстрее бы в гардероб добежать и куртку свою забрать. Мне очень стыдно всегда за таких людей.