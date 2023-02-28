Маркировка велосипедов и права без штрих-кода: что изменится в Самарской области с 1 марта 2023

Весной ждут изменения всех, кто ездит на электросамокатах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала весны в России вступает в силу ряд новых законов и правил, касающихся разных сфер жизни. Рассказываем, что изменится в Самарской области с 1 марта 2023 года.

Маркировка велосипедов и упакованной воды с 1 марта 2023

С 1 марта становится обязательной маркировка любых велосипедов и велорам. Производитель обязан получить специальные коды в системе маркировки и разместить их на товаре. При отгрузке товара производитель отправляет дистрибьютору электронный УПД (универсальный передаточный документ) со всеми кодами с упаковок.

Код маркировки представляет собой буквенно-числовую последовательность, преобразованную в формат двумерного штрихового кода — Data Matrix.

Заведениям общепита и отелям придется также маркировать упакованную воду.

Также начинается обязательная регистрация никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки.

Ужесточение правил сельского туризма в Самаре 2023

С 1 марта 2023 года вступают в силу требования к объектам размещения в сфере сельского туризма. Домик или квартира, сдаваемые туристам, должны быть оборудованы аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и вентиляцией.

Земля от государства в Самарской области с 1 марта 2023

С 1 марта 2023 года можно будут заключить договор аренды участка земли сельcкохозяйственного назначения, который находится в государственной или муниципальной собственности, на 5 лет без проведения торгов.

Повышение акцизов на табачные изделия и жидкость для вейпов в Самаре 2023

С завтрашнего дня повысятся акцизы на табачные изделия и жидкости для электронных сигарет. Увеличение сбора составит от 2 до 10,6 % за 1 тыс. штук такого товара.

Лишение жилья из-за ненадлежащего использования в Самаре 2023

С 1 марта 2023 года становится возможным отнять у собственника жилье, если он его использует не по назначению, например, захламляет. Речь идет о квартирах, незавершенных объектах строительства, машиноместах и других помещениях. Сначала владелец получит предупреждение и срок, в который нужно устранить нарушения. Если этого не произойдет, недвижимость будет продана с торгов. Вырученные деньги, за вычетом средств, потраченных на устранение нарушений, отдадут собственнику.

Сведения о владельцах недвижимости станут недоступны третьим лицам

С 1 марта 2023 года Росреестр не будет раскрывать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если ее требуют третьи лица. Эта информация будет доступна только с согласия собственников объектов. Сведения также могут предоставить супругам владельцев жилья, нотариусам, арендаторам.

Ограничения для таксистов и водителей общественного транспорта

С 1 марта 2023 года вводится запрет на работу, связанную с управлением транспортом, для тех, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за отдельные преступления - убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбой. Все работники до 1 сентября 2023 года должны предоставить справку об отсутствии судимости. Отказавшиеся предоставить этот документ и те, у кого есть судимость, должны быть уволены.

Оплата работодателями проезда к месту работы вахтовикам

С 1 марта 2023 года доставка вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта сбора до места самой работы и обратно должна полностью оплачиваться за счет работодателя. Он также может компенсировать стоимость проезда своему работнику.

Новые правила для самокатчиков в Самаре с 1 марта 2023

С 1 марта 2023 года самарцы на самокатах, гироскутерах и других СИМ (средствах индивидуальной мобильности) становятся полноправными участниками дорожного движения и должны соблюдать новые ПДД. Главные правила - скорость не более 25 км/ч, масса СИМ - не более 35 кг.

Изменения дизайна водительских прав в Самаре 2023

С 1 марта 2023 с обратной стороны карточки водительских прав исчезнет штрих-код. Он признан бесполезным. Его наносили для выявления поддельных документов при помощи специальных терминалов. Но такие устройства так и не появились, а значит, и штрих-коды теперь не нужны.