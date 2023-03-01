Дискотека 90-х, косплей и «Сильва»: куда сходить в Самаре на 8 марта

8 марта в этом году выпало на среду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Международный женский день в Самаре пройдет много разных мероприятий, на которые можно пригласить своих подруг, дочерей, мам или бабушек. Рассказываем, куда сходить в Самаре 8 марта 2023.

Концерты в Самаре 8 марта 2023

Весенний концерт «Для вас, милые женщины!»

Когда: 7 марта, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 500-1500 руб.

Исполнители Агата Вавилова (меццо-сопрано) и победитель музыкального шоу «Живой звук» Сергей Дудинский (тенор) вместе с симфоническим оркестром Самарской филармонии громко поздравят любимых слушательниц с весенним праздником. В программе - композиции о любви всех времен и народов (12+).

Джазовый концерт

Когда: 8 марта, сбор гостей в 19.00, начало в 20.00

Где: ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94)

Билет: 400-1000 руб.

Самарский джазовый оркестр специально для женщин подготовил новую программу Embraceable You (12+). Она посвящается всем поклонникам оркестрового джаза и всей прекрасной половине человечества.

«Дискотека 90-х» в Самаре

Когда: 8 марта, 19.00

Где: МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а)

Билет: 1800-4000 руб.

Настоящий подарок для тех, чьи школьные годы пришлись на 90-е, и тех, кто танцевал под хиты групп «Стрелки», «Вирус», «Турбомода». Весь вечер на сцене поют звезды 90-х. Помимо указанных коллективов, выступят также Света, Акула, группа «Фактор-2» и другие. Концерт 18+.

Праздничный концерт Ларисы Рубальской

Когда: 8 марта, 19.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билет: 1000-3000 руб.

Пригласите мам и бабушек на концерт известной поэтессы-песенницы Ларисы Рубальской (12+). Она написала стихи для более 600 песен. Их исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров. Ее понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты наслаждения тем, кто любит песню и поэзию и верит в высокие чувства.

Classic ENIGMA Show

Когда: 8 марта, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билет: 1200-2900 руб.

Classic ENIGMA Show (12+) - это музыкальное двухчасовое live-шоу с участием симфонического оркестра и лучших музыкантов и профессиональных вокалистов, специально приглашенных в проект, чьи уникальные голоса как нельзя лучше передают характер музыки Enigma.

Спектакли в Самаре 8 марта 2023

«Сильва»

Когда: 8 марта, 18.30

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билет: 300-2500 руб.

Сюжет оперетты Имре Кальмана «Сильва» (12+) – это «театр о театре», рассказ о судьбе артистки варьете. Окружение Сильвы – князья, графы. Ее талантом восхищаются, но влюбленный в Сильву Эдвин из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Переплетаются судьбы героев, постепенно становится ясно, как много обмана в их жизни

«Странная миссис Сэвидж»

Когда: 8 марта, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билет: 200-1800 руб.

Богатую вдову в исполнении блистательной Жанны Романенко дети из мести помещают в психбольницу, чтобы узнать, куда она спрятала доставшиеся ей от покойного мужа миллионы. Она же водит за нос своих опекунов и переосмысливает собственную жизнь.

«Чужая жена и муж под кроватью»

Когда: 8 марта, 18.00

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билет: 700-1300 руб.

Комедия по одноименному рассказу Федора Достоевского (16+). Сатирическая комедия о том, как ревнивый муж пытается вывести на чистую воду свою неверную жену, но это оказывается очень непросто.

Вечеринки и дискотеки 8 марта 2023 в Самаре

Anime & K-pop Party

Когда: 8 марта, 13.00-18.00

Где: Бар «Без названия» (ул. Бр. Коростылевых, 178)

Билет: 450 руб.

Команда Origami Events возвращается в Самару и приглашает всех любителей аниме, кей-попа, гик-культуры и азиатской эстетики на самую долгожданную пати этой весны (12+). В программе - косплей дефиле, каверденс блок, Anime/K-pop КВН (юморной блок), концерт, дискотека и многое другое.

Вечеринка в ресторане «Максимилианс»

Когда: 8 марта

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билет: после 19.00 - 300 руб. за музыкальное оформление

Ресторан «Максимилианс» приглашает на праздник во славу женской красоты (18+). Наконец-то появилось время, которое можно посвятить себе любимой и посмотреть, как мужчины стараются сделать этот праздник особенно незабываемым! Весь вечер на сцене кавер-группа «Старый третий».

Интеллектуальные игры 8 марта 2023 в Самаре

Эйнштейн Party. Специгра к 8 Марта

Когда: 8 марта, 17.00

Где: Бар «Тебе не угодишь» (Московское шоссе, 4д)

Билет: 400 руб.

Тематическая барная викторина Эйнштейн Party (18+) - это 7 туров с различными вопросами. Праздничная игра будет так или иначе связана с женской тематикой. Проходит в командах от 3 до 12 человек.