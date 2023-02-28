Проверка систем оповещения: почему в Самаре воют сирены 1 марта 2023 и как себя при этом вести

Услышав сигнал, нужно включить радио или телевизор. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 1 марта 2023 года, в Самарской области и по всей стране пройдет проверка системы оповещения. В 10.40 по местному времени по всему 63-му региону завоют электромеханические сирены. Их включат ровно на три минуты. Также могут будут включены уличные громкоговорители, а также спецсредства оповещения организаций, сопряженные с городской системой. Могут быть также задействованы мобильные операторы. Рассказываем, почему в Самаре воют сирены 1 марта 2023 и как себя при этом вести.

Почему в Самаре включили сирену 1 марта 2023

Это плановая масштабная проверка систем оповещения в стране. О них МЧС России предупреждало жителей страны еще в прошлом году. Проверки пройдут 1 марта и 4 октября 2023 года. В эти дни в России планируется запустить средства оповещения и на минуту заместить эфирное телерадиовещание.

Как себя вести, когда завыли сирены

Услышав сигнал, самарцы должны будут включить радио или телевизор (нужно выбрать один из 10-ти общероссийских ТВ-каналов) и прослушать передаваемую информацию. Это будет сообщение следующего содержания: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Отключат сирены в 10:43. При вое сирены также рекомендуется соблюдать спокойствие и не паниковать.

Никаких практических действий совершать не нужно.

Также не рекомендуется отправлять в черный список в своем мобильном телефоне специальный номер МЧС России - RSCHS. С него осуществляется массовая рассылка смс-сообщений предупредительного характера.