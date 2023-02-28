Как сделать перерасчет платы за вывоз мусора в Самаре, если вы не жили дома

Если вас не было дома, вы можете рассчитывать на то, что за вывоз мусора с вас возьмут меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с изменениями федерального законодательства жители Самары, как и жители всей России, смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора с 1 марта 2023 года. «Комсомолка» выяснила, как правильно сделать перерасчет платы за вывоз мусора в Самаре, если вы не жили дома.

Возможность перерасчета платы за вывоз отходов, если надо уехать из дома на срок более 5 дней, была и раньше, но лишь в тех регионах страны, где платили по количеству жильцов. С 1 марта 2023 года все жильцы будут уравнены в правах и смогут получать перерасчет по единым правилам.

Как сделать перерасчет платы за вывоз мусора в Самаре с 1 марта 2023

Подать заявление на перерасчет на вывоз ТКО можно, если человек отсутствует в зарегистрированном жилье не менее 5 дней. День выезда и день заезда не учитываются.

Заявление пишется в произвольной форме и подается в управляющую компанию или оператору ТКО, если с ним заключен прямой договор. Заявление нужно написать или до отъезда, или не позднее 30 дней после возвращения. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие факт отсутствия. Это могут быть авиабилеты, командировочные удостоверения, счета о проживании в отелях, турпутевки, справка от СНТ, что в указанные дни вы проживали на дачном участке и другие.

Управляющая компания должна произвести перерасчет в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления.

Если перерасчет сделан, то УК не отвечает на заявления, но в платежке за следующий месяц должна быть уменьшенная сумма коммунальных платежей. Если же в перерасчете отказано, то компания должна дать письменное разъяснение, почему она не приняла ваше заявление.