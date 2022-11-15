Сызранские старшеклассники на один день стали операторами, экологами и лаборантами

Старшеклассникам показали, как работает экологическая лаборатория завода. Фото: СНПЗ

На базе филиала СамГТУ в Сызрани состоялся «День карьеры», в котором приняли участие около 100 старшеклассников. Они смогли познакомиться с интересными, востребованными специальностями нефтяной отрасли и на некоторое время почувствовать себя работниками крупного градообразующего предприятия, погрузиться в профессию, выполняя практические задания от сотрудников нефтеперерабатывающего завода.

Подобные мероприятия чрезвычайно важны для выпускников, так как старшеклассники стоят на пороге трудоустройства, построения карьеры и самостоятельной взрослой жизни. И тут важно определиться, не прогадать, найти свою специальность. С этим и помогают профориентационные мероприятия, которые знакомят ребят с рабочими специальностями, востребованными в реальном секторе экономики.

Во время встречи в сызранском политехе школьники могли выбрать одну из семи основных рабочих профессий завода и получить не только теоретические знания об интересующих специальностях, но и применить их на практике. Ребята становились операторами технологических установок, машинистами технологических насосов, машинистами компрессорных установок, слесарями по ремонту технологических установок, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электроустановок, лаборантами химического анализа, лаборантами-экологами. Прочувствовать специальность помогли лабораторные работы.

К примеру, будущие лаборанты-экологи могли увидеть забор проб воздуха заводской передвижной природоохранной лаборатории и самостоятельно выполнить анализ.

- Для меня «День знаний» определенно был полезен, я получил много новой информации, которая, уверен, пригодится мне в дальнейшем. Практическое занятие тоже было очень увлекательным, интересно узнавать не только что-то в теории, но и увидеть процесс работы вживую, - поделился ученик 10-го «Роснефть-класса» Владислав Сабаев.

Ребята увидели, как устроена электротехническая лаборатория. Фото: СНПЗ

Вызвать интерес у молодежи

Сызранский нефтеперерабатывающий завод заинтересован в привлечении на предприятие молодых специалистов, нацеленных на профессиональный рост, именно поэтому для пополнения кадрового резерва в регионе в 2019 году в сызранском филиале СамГТУ открыли новое направление подготовки «Химическая технология», а в конце прошлого года в университете завершили создание современного научно-исследовательского комплекса из семи лабораторий.

- Я учусь на химика-технолога. В восьмом классе нам начали преподавать химию, тогда у меня и появился интерес к этой науке. Закончив девятый класс, сдала экзамены и подала документы в «Роснефть-класс». Я благодарна, что есть возможность не только мечтать о своей будущей профессии, но и попробовать себя в этом направлении. Я очень рада, что у нас в городе есть возможность развиваться, - рассказала студентка Ксения Субботина.

Профориентационные мероприятия помогают школьникам лучше узнать о профессии, которую они выбрали для своей будущей карьеры.

- Участие школьников в этом образовательном проекте формирует осознанную мотивацию при выборе будущей профессии. Мы заинтересованы в притоке целеустремленной, хорошо подготовленной молодежи. Благодаря сотрудничеству с нашим предприятием студенты СамГТУ имеют уникальную возможность пройти у нас все виды практики, во время которой подкрепляют полученные знания практическими навыками. По окончании вуза выпускники технического университета достаточно быстро адаптируются на производстве, включаются в работу, развиваются и растут профессионально, достигают карьерных высот. Сегодня практически каждый третий сотрудник Сызранского НПЗ – выпускник СамГТУ, - рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «СНПЗ» Никита Захаров.

Будущие работники завода могут быть уверены, что став молодыми специалистами, они не останутся без поддержки. К примеру, для того, чтобы новички быстрее осваивались в коллективе, завод проводит для них различные тренинги, ежегодные слеты, на которых они знакомятся и вливаются в коллектив.