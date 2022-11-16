Тольяттинские яхтсмены завоевали 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали

Геленджиксая регата — самая массовая. Фото: Елена Разина

Воспитанники тольяттинской школы парусного спорта в очередной раз подтвердили ее репутацию одной из лучших в стране. Третьего ноября в Геленджике завершились Международная регата, которая плавно перетекла в Первенство России по парусному спорту. По итогам этих двух морских турниров наши земляки взяли 14 престижных наград. Самое массовое соревнование собрало около 900 яхтсменов из 28 регионов России и зарубежья - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Спортсмены мерялись силой и техникой в 13-ти дисциплинах парусного спорта, три из которых - олимпийские. Впервые за 30 лет регата проводилась при поддержке Олимпийского комитета России.

В лассе «Олимп» воспитанники яхт-клуба «Дружба» взяли 4 призовых места. Фото: ПАО «КуйбышеАзот»

Где ты, ветер?

Целую неделю ловили ветер черноморского города-курорта и тольяттинские спортсмены. Яхт-клуб «Дружба» на статусном турнире представила внушительная делегация - около 60 ребят от 9 до 18 лет. Победы дались ребятам нелегко - погода не особенно благоволила спортсменам. Первенство прошло при слабом ветре, что для яхтсменов немногим лучше шторма.

Заключительный день Международной регаты был очень насыщенным: тут и финальные гонки, и томительное для гонщиков ожидание завершения работы судейской бригады, и церемония чествования победителей. И снова в бой - уже за призы Первенства России.

- Регата получилась очень массовой, - рассказала старший тренер яхт-клуба «Дружба» Галина Лаздина. - Собрались гонщики со всей России от Калининграда до Владивостока, а также спортсмены из ближнего зарубежья. На шесть дней Геленджик превратился в яхтенную столицу. В одном только классе Оптимист заявилось 408 участников! Регата выдалась нервной, напряженной. Ребятам приходилось много времени ждать на берегу - то мало ветра, то слишком много. Но молодцы, справились со всеми задачами. Причем, молодцы все - кому-то для победы просто не хватило фортуны.

Везет сильнейшим

А кому-то удача (которая, как известно, выбирает сильнейших) улыбнулась за двоих:

Мария Анисимова, например, - бронзовая медалистка в классе «Оптимист» в зачете среди старших девушек и серебряная - в Первенстве России. Причем, девушка уверенно лидировала все дни, и лишь в последний не смогла удержать позицию - до золота ей не хватило четырех очков.

Мария Анисимова привезла из Геленджика две награды — «серебро» и «бронзу». Фото: Елена Разина

Медали высшей пробы взяли самые младшие члены команды - в классе «Олимп», в абсолютном зачёте и среди девочек первое место заняла Анастасия Донцова, среди юношей - Иван Кузин. В этом же классе «серебро» завоевала Ксения Шостак, «бронзу» - Григорий Сергеев. Еще одно «золото» команде тольяттинцев принес Александр Голованов в классе «29й».

Александр Голованов завоевал золотую медаль в классе «29-й». Фото: ПАО «КуйбышеАзот»

В копилку клуба еще шесть серебряных медалей положили Алиса Шевченко, Софья Петрова, Аделина Ан, Илья и Федор Кривобоковы, три бронзовых - Леонид Пенегин, Григорий Сергеев и Илья Кривобоков.

Илья Кривобоков положил в копилку команды «серебро». Фото: Елена Разина

По итогам гонок в «Золотой флот» - лучшие 70 юных яхтсменов - вошли пятеро: Мария Анисимова, Данила Казенкин, Илья Пименов, Екатерина Брагина и Роман Донцов.

- Как всегда, с нами ездили родители ребят – поболеть и помочь, - говорит Галина Лаздина. - Для нас, тренеров, это большая подмога. Помощь всегда необходима: разгрузить-загрузить прицепы, проконтролировать детей до и после гонки, просушить, обогреть, накормить.

Есть у юных тольяттинских яхтсменов, кроме родителей, не менее преданные болельщики - коллектив ПАО «КуйбышевАзот», на протяжении десятков лет поддерживающий парусный спорт в «лице» яхт-клуба «Дружба».

Юные яхтсмены чувствуют поддержку тольяттинских химиков и дома, и на выезде. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

- Всю материальную часть поездки, как всегда, обеспечил «КуйбышевАзот» - одних только машин с яхтами в Геленджик отправили около десяти, - рассказал капитан-наставник яхт-клуба «Дружба» Алексей Козлов. –Финансовая поддержка предприятия позволила нам делегировать на соревнования одну из самых представительных и многочисленных команд. И отличные результаты, которых добиваются наши спортсмены, стали возможными, во многом благодаря многолетнему сотрудничеству с предприятием.