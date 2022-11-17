«Своих не брошу»: фермер из Самарской области в восьмой раз отвез 10 тонн гуманитарного груза бойцам на Донбасс

Фермер привез тольяттинским бойцам на Донбасс 10 тонн гуманитарного груза. Фото: скрин видео

Фермер из Шигонского района Самарской области Зораб Авдоян уже в восьмой раз отвез гуманитарный груз бойцам на Донбасс. На этот раз ребята получили из Самарской области сразу 10 тонн продуктов, теплой одежды, лекарств и других нужных и полезных вещей. Зораб Авдоян рассказал журналисту «КП-Самара» о своей поездке и о том, что сейчас больше всего необходимо ребятам в зоне боевого соприкосновения.

На передовую Зораб Авдоян ездит каждый месяц. Фото: скрин видео

«Каждый раз связываюсь с командованием»

На передовую Зораб Авдоян ездит каждый месяц. Уверяет - просто не может по-другому, ведь на Донбассе сейчас находится военная часть, в которой служит много его земляков. У бойцов 3-й бригада специального назначения ГРУ, которая исправно несет службу на Донбассе, в Тольятти, Шигонском районе, Чапаевске и других городах и селах Самарской области осталось немало родственников и друзей. Поэтому когда те впервые услышали, что Зораб собирается отвезти ребятам гостинцы, многие присоединились и внесли свою посильную помощь. Хорошее дело стало традицией, и с тех пор гуманитарные грузы от земляков каждый месяц отправляются тольяттинским бойцам.

В сборе помощи участвуют земляки бойцов. Фото: скрин видео

- Я каждый раз связываюсь с командованием бригады, узнаю, что конкретно нужно бойцам сейчас, и исходя из этого формируем посылки, - рассказал Зораб Авдоян журналисту «КП-Самара». – В этот раз побывал у них 4 ноября, на День народного единства. Отвез 10 тонн груза. В основном теплые вещи, лекарства, газовые горелки и баллоны, продукты – одной картошки полторы тонны, а еще яблоки и другие овощи. Передал письма и посылки от родных, гостинцы и открытки от школьников и других неравнодушных земляков.

Бойцы получили с родины свежие овощи и фрукты. Фото: скрин видео

«Настроение боевое, охраняют рубежи»

Как рассказал Зораб Авдоян, настроение у ребят из тольяттинской бригады боевое.

- Ребята не падают духом, все работают, выполняют свои задачи, охраняют рубежи, - говорит он. – Все передают домой приветы и слова благодарности.

Фермер уже принял следующий заказ для новой поездки, которая планируется в начале декабря.

Шигонские школьники отправили солдатам письма и посылки. Фото: скрин видео

- Сейчас вещами и предметами первой необходимости ребят обеспечены, но есть потребность в спецсредствах, - рассказал он. – Отвезу им тепловизоры, теплогенераторы, коптеры, аккумуляторы. Конечно, все это недешево, поэтому я буду рад, если к помощи подключатся и другие предприниматели. Но даже если нет, своих ребят не брошу и буду поддерживать их дальше.

Также Зораб Авдоян предложил свою помощь женам военнослужащих.

- Я связался с организатором проекта «Жены героев» Екатериной Колотовкиной. Сказал, что готов помочь семьям военных, которые сейчас на Донбассе, предоставить им продукты из своего фермерского хозяйства.

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