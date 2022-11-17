Прекрасный католический костел в Самаре удивляет туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из любимых самарцами и гостями города достопримечательностей старой Самары – польский католический костел на улице Фрунзе. Рассказываем, как в Самаре появился костел, какую роль в возведении неоготического храма сыграли поляки, и почему провалилась первая попытка его строительства.

ОТКУДА В САМАРЕ КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ

Среди достопримечательностей Самары особо выделяется католический храм Пресвятого Сердца Иисуса или Польский костел на улице Фрунзе. Его замечательный облик выбивается из привычной самарской архитектуры и непременно вызывает любопытство туристов и вопрос - откуда в Самаре католический костел.

История его строительства необыкновенная, как и само здание. Оно возведено благодаря самарской католической общине, большинство представителей которой были поляки. Первые представители этой нации в Самаре были военные. Они появились в городе еще в 17 веке.

Первая попытка построить католический костел в Самаре провалилась - сейчас на этом месте лютеранская кирха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК В САМАРЕ ПОЯВИЛАСЬ ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА

В 1858 году самарский купец Егор Аннаев, принявший католицизм, выделил деньги на строительство костела. Его начали возводить на улице Куйбышева. Здание уже почти достроили, но тут история пошла по неожиданному пути. В 1863 году произошло большое польское восстание на бывшей территории Речи Посполитой, находившейся под русским правлением. Поляки впали в немилость. Недостроенный костел передали маленькой немецкой лютеранской общине. У ее представителей не было средств для строительства своего храма. Теперь же они собрали пожертвования и закончили здание. Так костел в 1864 году стал кирхой.

Костел строили под руководством архитектора Щербачева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОСТЕЛ В САМАРЕ ПОСТРОИЛ ЩЕРБАЧЕВ

В конце XIX века ситуация с поляками устаканилась, они перестали быть в опале, а потому в 1902 году началось строительство католического храма. Сперва по проекту польского архитектора Тадеуша Хилинского возвели деревянный молитвенный дом, а уже затем сам храм. Его спроектировал Фома Богданович. Строительство шло под руководством другого известного архитектора - Александра Щербачева. В 1906 году церковь была готова и освящена. Молитвенный дом сохранился, он находится на заднем дворе храма.

В САМАРСКОМ КОСТЕЛЕ УСТАНОВИЛИ АВСТРИЙСКИЙ ОРГАН

В архитектурном плане самарский костел - это неоготическая псевдобазилика крестообразной формы с тремя нефами. Внутреннее убранство храма было весьма роскошно. В здании установили австрийский орган, который простоял там до 1913 года. В настоящее время в храме находится фреска — копия картины Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста».

Сегодня костел - одна из главных достопримечательностей старой Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В КАТОЛИЧЕСКОМ КОСТЕЛЕ В САМАРЕ

С самого открытия в костеле проводили благотворительные танцевальные вечера, работала библиотека с читальным залом. Во время Первой мировой войны беженцы получали там еду и кров. В 30-ые годы костел разграбили и закрыли. Потом в здании размещались кинотеатр, детский театр, театральный техникум и клуб строителей. А в начале 40-х годов в него поместили зоологический отдел краеведческого музея, который проработал там до начала 90-ых.

Сегодня в костеле проводятся замечательные органные концерты, которые может посетить любой желающий.