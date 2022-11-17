Подвели детсады и парикмахеры: почему инфляция в Самарской области выше, чем в ПФО

Цены на продовольственные товары прекратили годовой рост Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самаре в октябре 2022 года снизилась инфляция. Она уменьшилась на 1,38 процентных пунктов по сравнению с сентябрем этого же года. При этом она оставалась выше, чем в ПФО и в России в целом. На снижение инфляции влияет падение спроса на некоторые непродовольственные товары. В июне 2022 года этот показатель составлял 16,49%.

- Инфляция в Самаре в октябре 2022 года составила 13,%, в ПФО - 12,9%, в целом по России - 12,63%, - пояснили в самарском отделении Центробанка РФ.

Основные показатели инфляции в Самарской области

Продуктов стало больше

Интересно, что отрицательный прирост цен по сравнению с октябрем 2021 года произошел на овощи и фрукты. Выросли цены на ЖКХ, на транспорт. Годовой темп прироста на продовольствие снизился более чем на три пункта, это по мнению аналитиков связано с тем, что животноводческие предприятия продолжают наращивать мощности. Хорошее влияние на цены оказал рекордный урожай зерновых - стоимость муки стала снижаться, издержки производителей макаронных и хлебобулочных изделий замедлился. И замедлился и годовой темп роста цен на них.

- На фоне более благоприятных, чем в прошлом году, погодных условий увеличился урожай овощей открытого грунта. Это отразилось на расширении предложения овощной продукции на внутреннем рынке, что способствовало ускорению годового снижения цен на картофель, морковь и лук, - рассказали в Центробанке.

Спрос на лекарства и авто упал

С непродовольственными товарами ситуация другая: здесь заметно падение спроса, и именно это влияет на показатели цен. Так, охладели к покупкам автолюбители: спрос на новые легковые авто замедлился из-за ограниченного ассортимента моделей. Также за снижением спроса на авто последовало уменьшение потребности в шинах. В результате цены на эти группы продукции перестали расти.

Улучшение эпидемиологической обстановки в стране повлекло за собой уменьшение спроса на лекарства и снижение цен на них, в сравнении от месяца к месяцу.

Ну а в сегменте парфюмерно-косметических товаров по оценке аналитиков произошло активное импортозамещение, в результате годовой рост цен на кремы, косметику, зуюную пасту и другие продукты для красоты замедлился.

Инфляция в регионах ПФО

Услуги стали дороже

А вот темп рост цен на услуги в октябре стал выше почти на 0,5 пункта. В частности, это стало результатом повышения цен на пребывание детей в детских садах в Самаре, кроме того из-за роста цен на продукты выросли и цены на питание детей.

Не порадовали и парикмахеры - они увеличили цены на модельные стрижки из-за роста стоимости расходников и повышения арендной платы. А переориентация на внутренний туризм способствовала подорожанию санаторных услуг.

По сравнению с другими регионами ПФО Самара выглядит не самым худшим образом. В 7 регионах инфляция выше 13 пунктов.

По прогнозу Банка России, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с будущего года на декабрь текущего, годовая инфляция в 2022 году составит 12,0–13,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.