Обошла всех соперников: 14-летняя Диана Сухова из Самары стала трехкратной чемпионкой мира по спортивному метанию ножа

Диана занимается необычным видом спорта с малого возраста. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 4 по 7 ноября 2022 года в Москве состоялся чемпионат мира по спортивному метанию ножа. Участие в соревнованиях приняли более 100 человек из 10 стран. В их числе – жительница Самары Диана Сухова. 14-летняя девушка одержала уверенную победу среди участниц своей возрастной категории.

Предпочла военно-патриотический клуб народному пению

Спортивное метание ножа – весьма необычный спорт для юной девушки. Однако Диана пришла к нему еще раньше. Мама спортсменки признается: дочь могла стать гимнасткой, танцовщицей и даже исполнять народные песни, но судьба распорядилась иначе.

– Она перепробовала множество увлечений, но ее все не устраивало. Дочка всегда была бойкой, строила всех во дворе. Старший брат предложил отдать Диану туда, куда он ходил сам – в военно-патриотический клуб. Мы отдали. Там проходили занятия по спортивному метанию ножей. Тогда это еще не было видом спорта – просто одно из упражнений, – поделилась с «КП-Самара» мама спортсменки Надежда Сухова. – Она попробовала и через две недели выиграла чемпионат Самары. Дочь сама была в шоке от результата, но ей понравилось.

Через полгода Диана выиграла московский турнир «Серебряный нож», а следом и чемпионат России по метанию ножей. На чемпионат мира ее не пустили из-за возраста. Но девочка не сдавалась и упорно шла к своей цели.

Ножи были спрятаны даже в волосах

В 2019 году Диана Сухова покорила телевизионный Олимп, приняв участие в шоу Максима Галкина (выполняет функции иноагента - прим. ред.) «Ты супер». Девочка успешно прошла кастинг в Самаре, несмотря на довольно жесткую конкуренцию – ей предстояло обойти сто человек.

– Диана у всех на глазах отправила гвозди с трех метров, потом ножи с пяти метров, а потом и между ними воткнула топор. Все ахнули, – рассказывал тренер.

Целую неделю девочка провела в Москве вместе с родителями и тренером. Съемки самой передачи заняли один день. Диана осталась в восторге. Девочка признавалась: больше всего ей запомнилось, как ее обыскивали с металлоискателем. Оно и неудивительно – ножи у юной спортсменки были даже в волосах.

– А еще я показала Максиму Галкину (выполняет функции иноагента - прим. ред.), как правильно метать ножи и у него даже получилось, – рассказывала Диана.

Говоря о своих планах, Диана отмечала: больше всего она мечтает стать чемпионкой мира по спортивному метанию ножей. Мечта сбылась спустя три года.

Обошла соперников на всех дистанциях

Девочка упорно готовилась к осуществлению своей главной цели, ежедневно отправляясь на тренировки. Когда до заветного дня оставалось недолго, в спортивной жизни Дианы произошли перемены: она сменила тренера.

– За месяц до соревнований дочка перешла в другой клуб, сменила тренера. Для нее это было тяжело психологически. Но она собралась, настроилась – и смогла, – рассказывает Надежда Сухова.

В ноябре 2022 года состоялись соревнования. Диане пришлось соперничать со спортсменами из других стран, и встреча с ними произвела на девочку неизгладимое впечатление.

– Там были ребята из других стран, например, из Египта. Меня в тот день с ней было – я осталась дома с маленьким ребенком. Диана звонила, рассказывала, была в восторге, – отмечает Надежда Сухова.

Диана Сухова участвовала в соревнованиях в категории «Девушки 14-15 лет». По результатам второго соревновательного дня она заняла первые места на дистанциях 3, 4 и 5 метров.

– С одной стороны, мы ждали таких результатов – дочка всегда была целеустремленной. Но немного переживали из-за перемен в ее спортивной жизни, боялись, что ей психологически будет тяжело подготовиться. Но Диана вновь всех нас удивила, – улыбается Надежда.

Девушка уверенно обошла соперников на трех дистанциях. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в копилке Дианы Суховой более 150 наград, практически все – за первые места. Пару месяцев назад девушка получила разряд «Кандидат в мастер спорта». До 18 лет она будет его подтверждать.

У юной спортсменки множество наград, большинство - за первые места. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Решила посвятить спорту свою жизнь

По словам мамы Дианы, дочь решила полностью посвятить себя спорту. И даже более того – связать с ним свою жизнь.

– Теперь мы надеемся, что она войдет в олимпийский резерв. Сейчас Диана планирует продолжать тренировки, а после – стать тренером, заниматься с детьми, – рассказала Надежда Сухова.

Вслед за Дианой потянулась ее младшая сестренка Софья. Девочка также занимается спортивным метанием ножей и уже успела завоевать множество наград. Помимо этого, Софья разбирает автомат Калашникова за 60 секунд. Она уже успела показать свои таланты всей стране, поразив своим выступлением на шоу «Вундеркинды».

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