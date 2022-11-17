«Разбиты вдребезги»: на доме Сурошникова в Самаре варварски уничтожили ценные окна Фальконье

Ценные дореволюционные окна теперь уничтожены. Фото: ВООПИиК

В Самаре варварски уничтожили ценные окна Фальконье на памятнике культуры – доходном доме Сурошникова. Об этом в эфире радио «Комсомльская правда» рассказали представители регионального ВООПИиК.

Жильцы сами разбивали стеклянные блоки

Дом Сурошникова – дореволюционное кирпичное здание на ул.Фрунзе, 98 – включен в перечень памятников культуры и подлежит охране. А два роскошных окна Фальконье из дореволюционных стеклоблоков и вовсе считались ценной редкостью не только в нашем городе, но и во всей стране. Тем большим был шок градозащитников, когда они обнаружили, что ценные окна вдребезги разбиты.

Дом Сурошникова входит в число памятников культуры. Фото: ВООПИиК

- Начиная с лета я неоднократно общалась с жителями дома Сурошникова, говорила про эти окна, объясняла их ценность, рассказывала, что мы с ВООПИиК собираемся их восстановить и сохранить, - рассказала журналисту «КП-Самара» член регионального отделения ВООПИиК в Самарской области Елена Пузикова. – Рассказывала, что в этом году как раз появился положительный опыт сохранения окон Фальконье в Нижнем Новгороде. Понемногу диалог налаживался, но было сложно. Эти два окна находились в коридоре коммуналки, и жильцы сами приводили их в негодность. То летом им было жарко и они по одному эти блоки разбивали или выдавливали. Потом зимой им становилось холодно, из разбитого окна дуло, и они затыкали эти щели чем придется. Получался замкнутый круг. Но мы не сдавались и искали пути восстановить эти уникальные окна. В частности, нашли пути, чтобы включить их в проект «Надо сохранить». В начале ноября я пришла в этот дом, чтобы замерить окна, количество стеклоблоков и просчитать, сколько денег потребуется на их восстановление. Но увидела на лестничной площадке только осколки от разбитых вдребезги стеклоблоков Фальконье….

Окна служили украшением дома. Фото: ВООПИиК

«Это настоящий вандализм»

Градозащитники признаются – увиденное повергло их в шок. Тем более, что жителям много раз говорили о ценности этих окон. В это время на здании проводился капитальный ремонт силами Фонда капремонта, однако подрядчики обещали не трогать стеклоблоки.

От ценных окон остались одни осколки. ото: ВООПИиК

- В рамках капремонта в проекте не было замены этих окон, их не должнеы были трогать, - отмечает руководитель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. – Так что мы думаем, что это было самовольное решение - либо подрядчика, либо жильцов. Мы уже написали заявление в прокуратуру и сообщили в управление государственной охраны памятников. Кстати, представители УГООКН тоже неоднократно выходили на этот объект и говорили жителям о ценности их дома вообще и этих окон в частности. Все знали, что это ценный объект, всех предупредили, что он находится под охраной. И после этого так варварски все разрушить - это не просто злостное нарушение, это настоящий вандализм. Мы надеемся, что прокуратура разберется в ситуации и виновные будут привлечены к ответственности.

Под ногами валяются осколки дореволюционных окон. Фото: ВООПИиК

Как сообщают градозащитники, после разрушения окон и подрядчик, и жильцы дома стали вести себя по отношению к ним агрессивно.

- Жильцы не просто отказываются с нами говорить, но еще и угрожают, что плитку дореволюционную сдерут и вообще все уничтожат, и ничего этого им не нужно, - сокрушается Елена Пузикова. – Очень жаль, что люди не понимают красоты и ценности здания, в котором они живут, и не хотят с нашей помощью восстановить исторические элементы.

В Самаре осталось менее десятка окон Фальконье. Фото: ВООПИиК

Можно восстановить по аутентичным технологиям

Как рассказали градозащитники, стеклоблоки Фальконье появились в 19 веке.

- Они стали далеким предком известных нам советских стеклоблоков. Изобрел их промышленник Гюстав Фальконье из Швейцарии,- рассказала Елена Пузикова. – Это полностью стеклянный, выдуваемый вручную блок. Он запаивался, внутри создавался вакуум, поэтому стеклоблок имел хорошие свойства по теплоизоляции, звукоизоляции, рассеиванию света. Известно несколько форм стеклоблоков, но в Самаре представлена только одна из них – форма №9, ромб.

Еще два года назад в Самаре было девять домов с окнами Фальконье. Но с тех пор треть из них оказались утеряны.

- В доме Егорова на улице Некрасовской эти стеклоблоки просто украли, в доме на Красноармейской / Галактионовской их тоже уничтожили, - рассказывает Елена Пузикова. - Теперь уничтожены и окна Фальконье в доме Сурошникова. Так что теперь их в Самаре осталось только шесть.

Как рассказывают градозащитники, возможность восстановить уникальные окна еще есть. Недавно в Санкт-Петербурге открыли производство стеклоблоков Фальконье по аутентичным технологиях по дореволюционному патенту. Но для этого нужны средства и взаимопонимание с жителями дома.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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