110-летие двигателестроительного предприятия в Самаре отметили вводом новых производств

На новых производственных площадках установлено 69 единиц высокоточного оборудования. Фото: ПАО «ОДК Кузнецов»

Стратегически важен

Более 4 млрд рублей инвестиций, десятки часов пусконаладки нового оборудования и стажировки сотрудников- и к 110-летнему юбилею ПАО «ОДК-Кузнецов» запущены три новых производственных объекта. Это широкий шаг вперед в рамках большой инвестиционной программы по обновлению предприятия.

С 2016 года на самарском двигателестроительном заводе построены и введены в эксплуатацию 12 производственных объектов- новых и модернизированных корпусов и цехов. В процессе строительства находятся еще 9, в том числе испытательные стенды для нового перспективного двигателя большой мощности и целый комплекс объектов в поселке Управленческий- современное здание опытно-конструкторского бюро и два производственных корпуса. Примеров столь интенсивной модернизации за такой короткий срок в новейшей истории России, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки. Обычно настолько глобальные перемены занимают лет 15. А это второе рождение в столь сжатые сроки красноречиво говорит о важности и перспективности для России самарского предприятия двигателестроения.

Впрочем, если вглядеться в историю завода, станет очевидно: так было уже много раз. В 1920-е годы на предприятии, которое тогда располагалось в Москве, производил и первый серийный отечественный поршневой двигатель для легкомоторной авиации. В 1937 году на самолетах АНТ-25 с двигателями, изготовленными на заводе, были совершены первые в мире беспосадочные перелеты из Москвы в США через Северный полюс. В суровые годы Великой Отечественной войны, когда предприятие переехало в Куйбышев, оно обеспечивало военную мощь страны, производя моторы для знаменитых штурмовиков Ил-2 и Ил-10. С 1950-х годов началась эра двигателей марки «НК», созданных под руководством гениального конструктора Николая Кузнецова, чье имя носит завод сегодня. Их модификации актуальны до сих пор для самолето- и ракетостроения, газотранспортной отрасли. В конце 1968 года Ту-144 с двигателем НК-144 первым в мире развил сверхзвуковую скорость. В 1980-х половина отечественной авиации летала на двигателях производства и разработки города Куйбышева. И уже много десятилетий 100% отечественных пилотируемых пусков в космос и до 80% грузовых осуществляются на самарских двигателях РД-107/РД-108 со статистической надежностью 99,9%.

В церемонии запуска новых объектов приняли участие высокие гости. Фото: ПАО «ОДК Кузнецов»

Для ключевых отраслей страны

Запуск новых производственных мощностей совпал с 110-летием завода. В церемонии открытия и торжественном мероприятии в честь юбилея приняли участие первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, депутат Государственной думы Александр Хинштейн,губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Профавиа России Алексей Тихомиров.

Прибыв на завод, они подробно осмотрели новые корпуса. Это участок инструментального производства, выпускающий оснастку и инструменты для сборки деталей и узлов ряда индустриальных и ракетных двигателей, а также авиационных моторов. Корпус сварки с 9-ю участками и оборудованием, в том числе роботизированным, позволяющим операторам в автоматическом режиме вести пайку, сварку и нанесение защитных покрытий. В технологическую цепочку встроена установка 3D-печати для выращивания крупногабаритных изделий. На этом участке будут обрабатывать более 5,5 тысячи деталей и сборочных единиц в год. И наконец, вторая очередь корпуса компрессоров, где расположено 11 участков, в том числе механической обработки деталей компрессора, плазменного и детонационного напыления и контроля качества деталей. Всего почти 11 тысяч квадратных метров светлых, комфортных, современных цехов, оснащенных 69 единицами высокоточного оборудования.

Как подчеркнул во время экскурсии Владимир Артяков, благодаря установке новых комплексов предприятие сможет значительно ускорить производственные процессы и выпускать в два раза больше комплектующих для ряда силовых установок для нужд ключевых отраслей страны: стратегической авиации, космоса, газотранспортной промышленности.

- До конца 2022 года на новых участках будет освоено изготовление деталей в рамках авиационной, ракетной и «наземной» программ предприятия, - отметил Александр Артюхов.

Государственными и отраслевыми наградами были награждены 50 «кузнецовцев». Фото: ПАО «ОДК Кузнецов»

Интересно молодым

Новым оборудованием управляют в основном молодые специалисты, среди которых даже есть девушки. Обновляется не только завод, но и его персонал: сегодня около 40% сотрудников - в возрасте моложе 40 лет. А по словам начальника комплекса №1 Александра Решетова, в подведомственном ему подразделении работает более 100 молодых специалистов 26-28 лет.

- Персонал нового корпуса выучен на нашем оборудовании. Молодежь охотно идет к нам: видит перспективы, интересную работу и достойный заработок, - комментирует руководитель вновь построенной производственной площадки.

- Предприятие сегодня переживает второе рождение на благо губернии и всей страны, и эти позитивные изменения невозможны без госкорпорации Ростех, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Открываются новые цеха, в Управленческом формируются компетенции инженерно-конструкторских кадров- это будет еще одна точка роста для губернии.

Награды высочайшего уровня

После открытия новых площадок на торжественном собрании высокие гости вручили наиболее отличившимся сотрудникам ПАО «ОДК-Кузнецов» государственные и ведомственные награды. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством», звания «Заслуженный машиностроитель», «Заслуженный конструктор», Почетные грамоты и Благодарности президента России и Государственной думы, и, наконец, орден Дружбы управляющему директору Алексею Соболеву. Высочайший уровень и беспрецедентное количество наград говорит о значимости вклада заводчан в двигателестроение страны.