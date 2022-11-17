Зацепился мордой за блесну и спрятался в дупле: в Самаре зооволонтеры спасли попавшего в беду под мостом пса

Несчастному Чуку повезло - помощь пришла вовремя. Фото: ФлагманВет

В Самаре зооволонтеры реабилитационного центра «ФлагманВет» спасли попавшего в беду пса Чука. Несчастное животное запуталось в рыболовных снастях под Кировским мостом, ему грозила верная гибель. К счастью, неравнодушные самарцы успели вовремя, и сумели оказать песику всю необходимую помощь. А теперь ищут ему надежную и любящую семью.

Обезумел от боли и страха

Тревожный сигнал поступил от самарского рыбака Дмитрия. Он позвонил в реабилитационный центр и взволнованным голосом рассказал – песик по кличке Чук, обитающий под Кировским мостом на берегу реки Самарки, попал в серьезную беду.

- Местные рыбаки его хорошо знают, и частенько подкармливают, - объяснил Дмитрий. - Их было два брата – Чук и Гек. Но прошлой весной Гек провалился под лед и погиб, Чук остался один. А сейчас попал в беду и он – во время рыбалки случайно зацепился мордой за блесну и запутался в рыболовных снастях.

Пес забился в дупло, пытаясь спастись от холода и боли. Фото: ФлагманВет

Поначалу рыбаки пытались самостоятельно помочь несчастному псу. Но все было напрасно – Чук обезумел от боли и страха и попросту не подпускал к себе людей. Тогда было решено позвать на помощь зооволонтеров.

Обезболили и достали блесну

Узнав о беде собаки, зооволонтеры «ФлагманВет» незамедлительно выехали на место. Чука обнаружили в дупле – бедный пес забился туда в попытках спрятаться от холода и боли.

- Нам пришлось применить обезболивающие препараты, чтобы аккуратно извлечь блесну из пасти собаки, - рассказали спасатели «ФлагманВет». – После этого мы отнесли пострадавшего пса в машину и отвезли на осмотр и лечение ветеринарам.

В соседнем дупле могли погибнуть от холода маленькие щенки. Фото: ФлагманВет

Дмитрий от всей души поблагодарил волонтеров за помощь и признался: он очень опасался, что Чук погибнет.

Кстати, Чук оказался не единственным спасенным обитателем берега под мостом. В дупле соседнего дерева спасатели обнаружили десять маленьких кутят.

- Мы успели очень вовремя, - рассказали спасатели. - Еще буквально несколько морозных дней, и малыши попросту погибли бы от холода и голода. Мы забрали щенят и отвезли их в приют. Теперь они пройдут все необходимые ветеринарные манипуляции и будут ждать хозяев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотрела в точку и почти не дышала: в Самаре волонтеры вернули хозяйке найденную в мусорном баке собаку с пробитой головой

В Самаре волонтеры вернули хозяйке найденную в мусорном баке собаку с пробитой головой (подробности)